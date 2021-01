Rolstoelhockeycoach denkt nog vaak aan Inge die door een aanrijding overleed

Michiel Ruiter met de hockeyrolstoel van Inge (foto: Omroep Zeeland)

Vorig jaar juni kwam de Vlissingse om het leven toen ze werd aangereden door een auto die met 150 kilometer per uur vermoedelijk aan het straatracen was. De verdachte, een 28-jarige Vlissinger, moet vandaag in de rechtbank van Middelburg voorkomen.

Inge was ruim tien jaar lid van rolstoelhockeyclub SGB in Goes. Naast de wedstrijden zat ze ook in het bestuur en zorgde samen met coach Michiel Ruiter voor de begeleiding van het team. Tot daar door het noodlottige ongeval op woensdag 10 juni vorig jaar plots een einde aan kwam.

Die dag reed Inge in haar handbike door haar woonplaats Vlissingen. Bij het oversteken van het kruispunt bij de Burgemeester van Woelderenlaan en de Paauwenburgweg ging het mis. Inge werd midden op de weg aangereden door een witte Volkswagen Golf die aan een remweg van 75 meter niet genoeg gehad om haar te ontwijken.

Minimaal 150 kilometer per uur

Volgens onderzoek van de politie heeft de bestuurder minimaal 150 kilometer per uur gereden op de weg waar 50 is toegestaan. Ook was hij vermoedelijk aan het straatracen tegen een andere wagen en onder invloed van THC. Inge Caljouw (42) overleed vier dagen later aan haar verwondingen in het ziekenhuis in Rotterdam.

(foto: Inge Caljouw)

Michiel Ruiter praat regelmatig met de ouders van Inge over de rechtszaak die vandaag plaatsvindt. Vooral met vader Tom wisselt hij regelmatig van gedachten. "Tom hoopt dat er een mogelijkheid komt om een stichting op te richten waar de dader zijn hele leven geld in moet steken. Dat geld moet gebruikt kunnen worden voor het rolstoelhockey waar Inge zo van hield", aldus Ruiter.

"Ik hoop dat de dader ooit vrijwilliger bij ons wil worden."" Inge's coach Michiel Ruiter

Zelf hoopt Ruiter dat de dader van het ongeval zich in de toekomst aanbiedt om te helpen bij de club. "Als hij vrijwilliger zou willen worden, dan zou ik dat echt willen proberen om met hem in zee te gaan. Dat lijkt mij zo'n een mooie gedachte."

