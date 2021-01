Derdedivisionist GOES zet assistent-trainer uit technische staf

Renaldo Jacobs (rechts) is door GOES weggestuurd. Trainer Kevin Hollander (midden) blijft wel (foto: Frans van Pagee)

Jacobs kwam afgelopen zomer mee als rechterhand van hoofdtrainer Kevin Hollander naar GOES. Het duo had eerder bij VC Vlissingen en Walcheren samengewerkt.

"Wij vonden dat Renaldo niet van toegevoegde waarde was in deze rol. Die geluiden kwamen ook vanuit de spelersraad", zegt Hugo Barends, bestuurslid technische zaken van de club. "Hij was in onze ogen te passief. Wij vonden dat hij nadrukkelijker aanwezig had moeten zijn. Ook met een weerwoord richting de trainer", aldus Barends.

Boosdoener

"Ik baal hiervan", zegt Jacobs. "Omdat we na vijf duels nog geen punt hebben en nu komt het over alsof ik de boosdoener ben, terwijl ik alles gedaan heb in dienst van de club en van Kevin. Als ik het op een andere manier had moeten invullen, hadden ze dat moeten aangeven. Dit komt voor mij uit het niets, ik heb nog nooit een gesprek met de club gehad."

Volgens Barends kon Jacobs in een andere rol (video-analist) betrokken blijven, maar bedankte hij daarvoor.

"Opstappen niet aan de orde"

"Het is niet mijn beslissing geweest", zegt Kevin Hollander. "Maar de club ziet dit als hulpmiddel om betere prestaties te halen. Of ik zelf ook zou opstappen? Het schoot heel even door m'n hoofd, maar het is niet aan de orde".

In oktober werd de competitie stilgelegd vanwege de coronapandemie. GOES staat na vijf duels puntloos laatste in de Derde Divisie.

Gerrit Petersen was eerder hoofdtrainer bij Kruiningen, Yerseke en Serooskerke. Dit seizoen was hij clubloos. Petersen heeft voor anderhalf seizoen getekend.