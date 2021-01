Protestantse Kerk doet dringende oproep: even niet meer samen zingen

Advies om niet meer te zingen in de kerk (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

Van der Maas heeft het advies in een brief aan de 110 kerkraden in Zeeland gestuurd. Hij doet de oproep ook in verband met de 'verontrustende dreiging' van de Britse coronavariant en de dodelijke corona-uitbraak in de protestantse gemeente van Biddinghuizen. Daar raakten meerdere leden besmet met het virus nadat ze samen hadden gezongen tijdens opnames voor een online-kerkdienst. Twee van de tien besmette zangers zijn overleden.

'Pijnlijke' advies is noodzakelijk

Toch doet Van der Maas nogmaals de oproep om kerkdiensten online te houden en niet fysiek bij elkaar te komen. Bij opnames van online-diensten geldt ook het dringende advies om niet samen te zingen. De classispredikant spreekt over 'een hard gelag', maar is er van overtuigd dat het dringende, 'pijnlijke' advies noodzakelijk is op dit moment. Het advies geldt in ieder geval nog totdat de verlengde lockdown voorbij is, 9 februari.

