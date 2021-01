Meer dan 5.000 Zeeuwse rij-examenkandidaten missen hun examens door de lockdown

"Het aantal examenkandidaten dat moet wachten, blijft stijgen", zegt Irene Heldens, woordvoerder van CBR Nederland. Nu de lockdown is verlengd tot 9 februari, moet CBR nog eens bijna vijfhonderd examens extra cancelen. "Die lijst met wachtende examenkandidaten, wordt dus alleen maar langer. Het is namelijk niet zo dat, zoals bij de kapper, wanneer iedereen is bijgeknipt en bijgekleurd, je dan klaar bent. Nee. Iedere dag worden er Zeeuwen 17 of 18 jaar en willen rijexamen doen. Er komen iedere dag dus examenkandidaten bij die ingepland willen worden."

Duizenden examens inhalen, los je niet op in een namiddagje. Dat gaat nog een hele kluif worden." Irene Heldens, CBR

Volgens Heldens gaat het voor het CBR nog een hele kluif worden om alle kandidaten dit jaar nog examen te laten doen. "Landelijk hebben we 190.000 kandidaten die zitten te wachten op een examen. Dat los je niet op in een namiddagje, dat gaat nog een hele kluif worden. Maar we doen onze uiterste best om zo snel mogelijk iedereen aan de beurt te laten komen."

Niet boos, wel teleurgesteld

Slechte reacties heeft het CBR, volgens Heldens, nog niet gehad op het schrappen van examens. "Natuurlijk is iedereen wel teleurgesteld dat ze nu nog geen examen kunnen doen", vertelt Heldens. "Maar de kandidaten hebben er wel begrip voor. Iedereen begrijpt dat je nu niet naast zo'n examinator in de auto kunt zitten of in een volle zaal theorie-examen kunt doen. Tegelijkertijd wil iedereen heel graag z'n rijbewijs halen. Maar gezondheid staat natuurlijk voorop en we moeten nu even geduld hebben."

Een leeg CBR-examencentrum in Goes door de coronalockdown (foto: Omroep Zeeland)

De kandidaten waarvan het examen door de lockdown geannuleerd is zijn als eerste aan de beurt om een nieuwe examendatum in te plannen. "We hebben vooralsnog de maand april gereserveerd voor de mensen die nu zitten te wachten omdat hun examen door de lockdown niet doorging. Zo willen we ervoor zorgen dat iedereen een gelijke kans heeft om dat examen te doen", legt Heldens uit.

Heldens: "Kandidaten kunnen samen met hun rij-instructeur kosteloos een nieuw examen inplannen de dag nadat hun examen eigenlijk had moeten plaatsvinden."

Ook na een lockdown nog minder examens dan normaal

Behalve de lockdown, heeft het CBR nog meer maatregelen waar in de planning rekening mee gehouden moet worden. "We kunnen op een dag al minder examenkandidaten kwijt dan normaal", zegt Heldens. "In de theorie-examenzalen moet er voldoende ruimte tussen de kandidaten zitten, in verband met coronamaatregelen. Zo kunnen we natuurlijk ook al minder mensen kwijt in zo'n zaal."

Extra mensen ingezet

Om alles zo goed mogelijk in goede banen te leiden, heeft het CBR extra mensen ingezet. "Voordat er een persconferentie komt, proberen wij al in te spelen op wat er gaat komen.", zegt Heldens. "We schetsen van tevoren verschillende situaties die er uit de persconferentie kunnen komen. Op die manier hoeven we alleen nog te luisteren naar het uiteindelijke besluit van het kabinet en kunnen we dat direct communiceren met de rij-examenkandidaten en rijscholen."