Woningzoekers hebben de meeste keuze in Zeeuws-Vlaanderen

In verhouding heb je de meeste keuze uit woningen in Zeeuws-Vlaanderen, maar de woningmarkt blijft krap (foto: Omroep Zeeland)

De verhouding tussen woningaanbod en -transacties, oftewel krapte-indicator, stond in het vierde kwartaal van 2020 op de laagste stand ooit. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM). De recordstand komt voornamelijk door het flink gedaalde woningaanbod. Vooral vrijstaande woningen zijn lastiger te vinden in vergelijking met vorig jaar. De indicator staat voor dat type woning landelijk op 3,6 (vorig jaar nog 6,7). Wat vrij vertaald wil zeggen dat er voor elke koper 3,6 vrijstaande woningen zijn om uit te kiezen.

De keuze is 'reuze' in Zeeuws-Vlaanderen

Als de indicator boven de vijf ligt, dan is er sprake van een evenwichtige markt. Maar dat geldt momenteel voor geen enkel regio in Nederland. Als we kijken naar alle type woningen is de gemiddelde stand 1,2. In Zeeuws-Vlaanderen werd de hoogste stand genoteerd: 3,2.

Vrijstaande woningen gaan hard (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

Hoewel in Zeeuws-Vlaanderen het meeste te kiezen valt, zijn de huizenprijzen daar in een jaar tijd aanzienlijk gestegen in verhouding met de rest van de provincie. Gemiddeld kost een woning in Zeeuws-Vlaanderen nu 250.000 euro. Dat is 15,9 procent meer dan in het vierde kwartaal van 2019. Wel zijn er iets minder woningen in de regio verkocht, 6,2 procent. In het laatste kwartaal van 2020 komt dat neer op 134 woningen verkocht. Gemiddeld staat een woning onder de Westerschelde 44 dagen te koop.

Zeeuwse eilanden

Ook op de Zeeuwse eilanden betaal je meer voor een woning, gemiddeld 281.000 euro. Dat is 7,9 procent hoger dan een jaar eerder. Wel werden in een jaar tijd 2,1 procent minder woningen verkocht in Midden- en Noord-Zeeland. In het laatste kwartaal van 2020 waren dat er in totaal 598 stuks. Gemiddeld staat een woning boven de Westerschelde 29 dagen te koop.

Tholen valt voor de NVM onder de regio Bergen op Zoom. In die regio betaal je gemiddeld 298.000 euro voor een woning. Dat is zo'n 13,8 procent meer dan in het laatste kwartaal van 2019. Er werden 6,5 procent minder huizen verkocht, in totaal 304 aan het eind van 2020. Gemiddeld duurt het 27 dagen voordat in die regio het bordje 'verkocht' voor het huis staat.