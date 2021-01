Gemeenten kozen voor opheffen Intervence, ondanks serieuze overnamekandidaat

Pand Intervence in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Uit de brief van 11 september 2020 van Jeugdbescherming west aan Stichting Intervence blijkt dat serieus werd gekeken of de Zeeuwse jeugdzorgorganisatie per 30 juni 2021 kon worden overgenomen. Dan zou er een nieuwe organisatie moeten staan die Jeugdbescherming west Zeeland zou gaan heten. Jeugdbescherming west is nu actief in vier regio's: Haaglanden, Zuid-Holland Noord, Zuid-Holland Midden en Zuid-Holland Zuid.

Uit de brief blijkt verder dat Jeugdbescherming west bereid was een berekening te maken voor de exploitatie voor de komende vijf jaar.

Eline Lanoo, gezinsmanager Intervence, tijdens protest op 8 december in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Begin december werd echter bekend dat de Zeeuwse gemeenten Intervence willen opheffen en de cliënten willen verdelen over drie bestaande kleinere organisaties in Zeeland: het Leger des Heils, Briedis en de William Schrikker Groep. Dat zorgde voor veel onrust onder kinderen, jongeren en gezinnen die met Intervence te maken hebben, omdat de vertrouwensband tussen hen en de begeleider, de gezinsmanager in jargon, in de meeste gevallen zou wegvallen. Die band is vaak in jaren opgebouwd.



De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid deelden die zorgen en tikten de Zeeuwse gemeenten op de vingers. Ze vonden dat er geen goed plan lag voor de 'kwetsbare kinderen en gezinnen'. Dat plan moet er eerst komen en pas dan kan Intervence worden opgeheven. Achter de schermen wordt nu in Zeeland aan dat plan gewerkt. Een eerste concept wordt in de week van 1 febuari verwacht.

Hoewel de Zeeuwse gemeenten een overname van Intervence door Jeugdbescherming west eerder hebben afgewezen, ziet Stichting Intervence zelf de Zuid-Hollandse organisatie nog steeds als een goede overnamekandidaat.

