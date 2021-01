VOLG LIVE: Verdachte dodelijke aanrijding Vlissingen voor de rechter

Verslaggever Mark Rijk volgt de rechtszaak:

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Burgemeester van Woelderenlaan en de Paauwenburgweg in Vlissingen. De 42-jarige vrouw stak in haar rolstoel de weg over toen zij werd aangereden. Het Openbaar Ministerie verdenkt de verdachte ervan dat hij met een nog onbekende andere bestuurder aan het straatracen was. Ook was hij onder invloed van THC, zou blijken uit onderzoek.

Eerder in de rechtbank zei de advocaat van de verdachte dat hij vijf uur vóór het ongeluk een joint had gerookt en daarom niet onder invloed was. Volgens de advocaat heeft de verdachte uit alle macht proberen te remmen toen hij de vrouw zag oversteken.

Ongeluk Van Woelderenlaan, Vlissingen (foto: HV Zeeland)

Lees ook: