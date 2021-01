Verdachte dodelijke aanrijding Vlissingen geeft toe te hard te hebben gereden, OM eist 4 jaar cel

Ongeluk Van Woelderenlaan, Vlissingen (foto: HV Zeeland)

De automobilist heeft vandaag tijdens de rechtszaak toegegeven dat hij te hard heeft gereden. Er werd een snelheid van 168 kilometer per uur gemeten door de politie. Op de weg van de aanrijding mag je 50. De verdachte probeerde uit alle macht te remmen, maar raakte de vrouw toch met een snelheid van 70 kilometer per uur. De verdachte zegt niet te weten waarom hij de andere auto per se met hoge snelheid in wilde halen.

Verslaggever Mark Rijk volgde de rechtszaak. Lees hier zijn Twitterverslag terug:

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Burgemeester van Woelderenlaan en de Paauwenburgweg in Vlissingen. De 42-jarige vrouw stak in haar rolstoel de weg over toen zij werd aangereden. Ze overleed vier dagen later aan haar verwondingen. Het Openbaar Ministerie verdenkt de verdachte ervan dat hij met een nog onbekende andere bestuurder aan het straatracen was.

