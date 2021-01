Mark Aalders zet zich met hart en ziel in voor mindervalide sporters

Aalders vertelt met veel passie over zijn nieuwe project. Zelf heeft hij het Syndroom van Marfan (aandoening aan bindweefsel), maar hij vond zijn passie in het rolstoelbasketbal. "Ik weet ook zeker dat ik door de sport minder vaak in het ziekenhuis of bij de dokter kom."

Het doel van Sportintro is om mindervalide kinderen op de Bevelanden tussen 9 en 19 jaar aan het sporten te krijgen. Het liefst bij een reguliere sportclub. "We gaan korfballen, voetballen, fitnessen, boogschieten. Alles komt voorbij. Als ze willen rolstoelbasketballen komen ze natuurlijk bij mij", zegt Aalders, die trainer is bij RBVM in Middelburg. Kinderen kunnen eerst vier à vijf weken kennismaken met een sport en daarna een keuze maken.

Mark Aalders groeide uit tot international in het Nederlands rolstoelbasketbalteam, maar moest in 2016 stoppen door een armblessure. Hij zag zijn droom uiteen spatten: deelname aan de Paralympics.

Volgens Aalders helpt sporten en bewegen om kinderen uit een sociaal isolement te halen. Met een soortgelijk project in Zeeuws-Vlaanderen lukte het Aalders om zo'n tien kinderen aan het sporten te krijgen. Nu met Sportintro ligt het accent meer op aansluiting bij een reguliere sportvereniging.

Met hart en ziel

Aalders zet zich met hart en ziel in voor de mindervalide sporten. "Ik voel me aangetrokken tot alles wat met een handicap of rolstoel te maken heeft. Een paar maanden geleden kreeg ik een belletje. Door de ouders van een jongen, die een spierziekte heeft. De vraag was of ik wilde helpen omdat ze nieuw zijn hier. Daar ben ik mee aan de slag gegaan. De juiste rolstoel aanvragen, subsidie aanvragen... Nu geef ik hem twee keer per week rolstoelvaardigheid. Dat is super!"

