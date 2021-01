Dorpsdokter schoot eigen vrouw dood, maar was desondanks ongekend populair in Bruinisse

dokter De Kock uit Bruinisse (foto: zalig-zeeland.com)

"Het was een opvliegerig baasje", vertelt Maas. "Maar een bijzonder gedreven huisarts." De Kock is in 1901 in Bruinisse terechtgekomen en was tot 1947 dokter op het dorp. "In die tijd was een huisarts nog gemeenteambtenaar. Hij heeft gezien dat er een vacature in de krant stond, heeft gesolliciteerd en werd aangenomen."

Dokter tijdens zware periode

Volgens de heren was de periode waarin hij actief was niet heel fijn. In 1911 werd Bruinisse getroffen door een orkaan. Die stormramp zorgde ervoor dat zo'n 150 boten verwoest werden. "Bruinisse barstte van de armoede, schippers waren schepen kwijt, maar de dokter heeft kans gezien om iedereen bij elkaar te houden."

Dijkstra denkt dat de populariteit ook met de tijd te maken heeft gehad. "Het was de tijd van röntgenfoto's en penicilline. Dat was fantastisch. Mede daardoor zou hij gescoord hebben. Hij was heel populair, ik heb maar één negatief verhaal gehoord."

Dijkstra en Maas zijn verschillende verhalen over de dokter te weten gekomen. Zo bezochten ze een achterkleindochter in Zierikzee en een kleindochter in Leeuwarden die van elkaars bestaan niet afwisten. De ene is familie van De Kocks eerste vrouw, de andere komt voort uit het tweede huwelijk van de dokter. Op de website Zalig Zeeland schreef Dijkstra al een verhaal over de dokter. Hij heeft zoveel respect voor De Kock dat hij zijn grafsteen, die door de gemeente gesloopt dreigde te worden, overkocht. "Met mijn buurman hebben we het op mijn aanhanger weten te krijgen. Dat ding woog als dieplood."

Dat negatieve verhaal gaat over het moment dat hij zijn vrouw onder schot nam en de trekker overhaalde. Maas legt uit hoe dat ongeveer gegaan moet zijn. "Zijn eerste vrouw schijnt een ontzettend jaloers vrouwtje te zijn geweest. Als een jonge blom goedemiddag tegen de dokter zei, kwam de jaloezie weer boven", vertelt hij.

Feest loopt uit de hand

"Ze vond het vreselijk dat hij vrouwen alleen in de spreekkamer ontving. Dat was een voortdurende bron van ruzie. Nu schijn het zo te zijn -we moeten het nog precies uitpluizen- dat de dokter net een piano had gekocht. Die werd door de timmerman opgezet en 's avonds hadden ze samen met de buren een muzikaal feestje. Hij werd weggeroepen en toen hij weer terugkwam begon zijn vrouw, waar mensen bij waren, weer ruzie te maken over iets van een paar dagen ervoor. De Kock werd zo nijdig dat hij zijn salongeweer dreigend op haar had gericht, niet wetende dat er nog een kogeltje in zat", legt Maas uit.

Luister hieronder naar alle verhalen die Dijkstra en Maas over de dokter vertelden in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer.

Zeeuwse Kamer over dokter van Bruinisse

"Het kogeltje is recht door haar hart gegaan. Dan kun je spreken van moord of een noodlottig ongeval. Wij houden het op het laatste. De rechtbank is ook uitgegaan van doodslag en niet van moord." De dokter was zo geliefd op het dorp dat er honderden brieven naar de rechtbank werden gestuurd met het verzoek voor gratie. Uiteindelijk zat de dokter negen maanden in de gevangenis.

Volgens de heren werd de dokter daarna weer met open armen ontvangen in het dorp. Later is de langste straat van Bruinisse naar de dokter vernoemd. Wanneer het boek van de vrienden klaar is, is nog niet bekend.