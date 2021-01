Na elf jaar moed te hebben verzameld voor dat rijbewijs, gooide corona roet in het eten

Ottilie woont in Middelburg, werkt in Vlissingen en heeft vrienden in heel Zeeland, dus er wordt wat afgefietst. "Ik merk nu echt wel dat zo'n rijbewijs toch best handig kan zijn. Ik word er zo moe van om iedere dag in het donker, in de kou over dat ellenlange Jaagpad te fietsen. Dus ik wil gewoon zo snel mogelijk dat rijbewijs nu."

Poging twee

Die wil is er niet altijd geweest. Ottilie heeft namelijk eerder een poging gedaan om haar rijbewijs te halen. "Toen ik 18 jaar oud was, begon ik gelijk met rijlessen, maar twintig lessen en vier niet gehaalde theorie-examens later, gooide ik de handdoek in de ring. Ik durfde gewoon echt niet meer. Alleen nu, na 11 jaar, wordt het gewoon tijd, ik heb er zin in."

Alle examens geschrapt

Ottilie begon in de eerste lockdown in 2020 opnieuw met rijlessen. En dat ging vlot: ze haalde haar theorie-examen en in de week voor kerst mocht ze op voor haar tussentijdse toets. "Tot ik een appje kreeg van mijn rij-instructeur", vertelt Ottilie.

"Hij vertelde dat het CBR het kabinet volgde met de maatregelen en dat alle examens werden geschrapt. Ik snapte dat volledig, maar ik vond het ook echt heel jammer, want ik had juist het gevoel dat ik er klaar voor was."

Een tussentijdse toets, ook wel een TTT genoemd, is een proefexamen van het CBR. De rijtest verloopt precies zoals een rijexamen, zodat de kandidaat aan de situatie kan wennen. Ook moet de kandidaat in de toets bijzondere verrichten doen zoals fileparkeren, helling trekken en achteruit omkeren. Haalt de kandidaat zijn tussentijdse toets, dan hoeft hij deze verrichtingen niet meer op het echte examen te doen.

Wel bleef ze optimistisch: "We hebben m'n toets toen gelijk opnieuw ingepland. Als het goed is, heb ik 'm nu in februari. Althans, als er niet opnieuw wat tussenkomt natuurlijk."

Rijlessen ook gecanceld

Ze hoopt wel dat ze voor februari nog wat extra kan oefenen. Op dit moment staan namelijk niet alleen alle examens, maar ook alle rijlessen stil. "Ik hoop echt dat ik nog wat lesjes kan nemen. Want ik ga echt niet, als ik anderhalve maand of zo niet heb autogereden, zo'n examen doen. Nee dat durf ik niet", bekent ze.

Ottilie de Koning met haar (nog) huidige vervoersmiddel: haar fiets. (foto: Omroep Zeeland)

Of Ottilie in februari haar tussentijdse toets echt mag maken, is nog de vraag. Het CBR volgt daarin het advies van het kabinet op en houdt zich aan de coronamaatregelen. "Ondanks dat ik het jammer vind dat het wat langer duurt, kan ik wel relativeren", reageert Ottilie.

"Het belangrijkste nu is niet mijn examen, maar dat alles weer normaal wordt. Er zijn wel belangrijkere dingen op de wereld dan mijn examen op dit moment."