Aantal nieuwe coronabesmettingen blijft nagenoeg gelijk, situatie nog altijd 'zeer ernstig'

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om de gevallen die door dat instituut zijn geregistreerd tussen 10.00 uur gisterochtend en datzelfde tijdstip vanmorgen. Het RIVM meldt over die periode geen nieuwe ziekenhuisopnames of sterfgevallen vanwege het coronavirus.

Onderliggende trend

Om te de onderliggende trend in de aantallen nieuwe besmettingen te achterhalen, en om te voorkomen dat je puur naar dagelijkse fluctuaties kijkt, berekent Omroep Zeeland voor iedere dag het zevendagentotaal, dat is het totale aantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen. Die rekensom is in onderstaande grafiek gemaakt voor vier Zeeuwse regio's.

Daaruit blijkt dat in de regio's Walcheren en Noord-Zeeland, dat bestaat uit Schouwen-Duiveland en Tholen, een lichte daling te zien is. De overige regio's blijven nagenoeg gelijk.

Risiconiveaus

Om de regio's beter met elkaar te kunnen vergelijken, wordt het zevendagentotaal in de onderstaande grafiek afgezet tegen het aantal inwoners. Dat heeft ook als voordeel dat je de besmettingsaantallen kunt vergelijken met de drempelwaarden voor de risiconiveaus zoals de gehanteerd worden op het coronadashboard van de Rijksoverheid.

Daaruit blijkt dat het Zeeuwse gemiddelde en drie van de vier regio's boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig' zitten. Daarvoor moeten er in een week tijd 250 nieuwe besmettingen bijkomen per 100.000 inwoners. Alleen Noord-Zeeland zit nu onder dat niveau. Door de daling van vandaag, gaat die regio zelfs richting de drempelwaarde voor de situatie 'ernstig'.

Meeste in Reimerswaal

In de dagcijfers van vandaag meldt het RIVM opnieuw de meeste nieuwe besmettingen in de gemeente Reimerswaal. Daar werd bij 25 inwoners met een coronatest besmetting met dat virus vastgesteld. Hulst en Vlissingen volgen, daar werden 21 positieve tests geregistreerd.

Aantallen nieuwe besmettingen per gemeente

Gemeente zo 10 jan ma 11 jan di 12 jan wo 13 jan do 14 jan Borsele 11 7 8 15 10 Goes 19 15 13 11 13 Hulst 6 10 3 12 21 Kapelle 3 3 2 3 4 Middelburg 17 17 9 12 16 Noord-Beveland 3 5 0 2 2 Reimerswaal 24 16 15 23 25 Schouwen-Duiveland 4 3 1 2 2 Sluis 5 5 4 8 7 Terneuzen 10 18 17 16 11 Tholen 11 9 4 7 5 Veere 6 1 5 5 7 Vlissingen 15 9 9 16 21 totaal Zeeland 134 118 90 132 144

Landelijk heeft het RIVM 6.575 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn er, net als in Zeeland, iets meer dan een dag eerder. Dat aantal ligt wel ongeveer in lijn met het gemiddelde van afgelopen week.

Geen duidelijke stijging of daling

Er is dus vooralsnog zowel in de Zeeuwse als in de landelijke cijfers geen duidelijke daling te zien door de nu geldende lockdown. Tegelijkertijd is er ook geen duidelijke stijging te zien door eventuele besmettingen tijdens oud en nieuw of door de verdere verspreiding van nieuwe varianten van het virus.