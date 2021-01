Zeven coronadoden in verzorgingshuizen, uitbraak in Oost-Souburg is nog niet uitgedoofd

Coronabesmettingen in verpleeg- en verzorgingshuizen (foto: ANP, bewerkt)

In heel Zeeland werd afgelopen week bij 37 verpleeghuisbewoners besmetting met het coronavirus vastgesteld. Zeven bewoners zijn overleden als gevolg van de coronabesmetting. Zes bewoners zijn van hun besmetting hersteld.

Meeste in Vlissingen

Veruit de meeste nieuwe besmettingen werden geconstateerd in de gemeente Vlissingen. Dat komt met name door een uitbraak bij zorgcentrum de Zoute Viever in Oost-Souburg, van WVO Zorg, melden de Zeeuwse verpleeg- en zorghuizen in hun gezamenlijke rapportage. Naast WVO Zorg gaat het om de Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen van de zorginstellingen Allévo, Cederhof, Cedrah, Cleijenborch, Eilandzorg, Schutse Zorg Tholen, SVRZ, Ter Weel, ZorgSaam en Zorgstroom.

In de gemeente Vlissingen kwamen er in totaal vijftien nieuwe besmettingen bij. Dat zijn er iets minder dan vorige week, toen werden in die gemeente twintig besmettingen geconstateerd, maar het wijst erop dat de uitbraak in de Zoute Viever nog niet is uitgedoofd. De gemeenten Goes en Tholen volgen met zes nieuwe besmettingen.

In vergelijking met de Zeeuwse cijfers van een week eerder neemt zowel het aantal herstelde coronapatiënten als het aantal overlijdens af. Waar vorige week vijftien bewoners de besmetting met het coronavirus niet overleefden, zijn dat er deze week zeven. En waar vorige week nog 48 besmette verpleeghuisbewoners herstelden, zijn dat er deze week maar zes. In totaal zijn er op dit moment 94 bewoners besmet met het virus.

Angela Bras, woordvoerder namens de Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen kijkt uit naar morgen, dan gaat de vaccinatie van het verpleeghuispersoneel van start. "Het blijft een zorgelijke situatie en we doen er alles aan om meer besmettingen te voorkomen. We kijken ernaar uit dat vanaf vrijdag wordt gestart met het vaccineren van medewerkers. Dat biedt perspectief."

Geen Zeeuwse pilotlocatie

Niet alleen medewerkers hebben zicht op een vaccin, ook bewoners van de verpleeghuizen zijn binnenkort aan de beurt. Volgens minister De Jonge kan er op 18 januari worden gestart met het vaccineren van bewoners. Het gaat daarbij om een proef op meerdere locaties. In Zeeland is er geen zogeheten pilotlocatie aangewezen.

De Zeeuwse verpleeghuisbewoners zullen dus moeten wachten tot die eerste proef is afgerond. "We hopen natuurlijk dat de tests voorspoedig verlopen en we staan in de startblokken om snel te beginnen", aldus Bras.

'Alle cliënten tegelijk'

Het ministerie heeft aangegeven dat eerst cliënten met een indicatie voor langdurige zorg worden gevaccineerd en pas later cliënten zonder indicatie. Deze cliënten wonen in veel gevallen wel in hetzelfde gebouw. Bras: "Het is erg onpraktisch en onwenselijk dat de ene cliënt op een locatie een stuk later wordt gevaccineerd dan de ander. Daarom zijn we met onze landelijke organisatie druk aan het lobbyen om alle cliënten tegelijk te kunnen vaccineren."