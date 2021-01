Eisen tot tien jaar cel voor cokesmokkel bij 'autobedrijf' Kapelle

Cocaïne onderschept (foto: Politie Zeeland)

De zeven verdachten die vandaag voor de rechtbank in Breda moesten verschijnen, komen allemaal van buiten Zeeland. De hoofdverdachte hoorde tien jaar cel tegen zich eisen, drie anderen acht jaar en nog drie anderen respectievelijk zes, vier en 3,5 jaar cel.

Al onderschept

Toen ze werden aangehouden, stonden ze in Kapelle op die lading cocaïne te wachten. Wat ze niet wisten, was dat die lading al in de haven van Antwerpen onderschept was. De coke zat verstopt in containers met bananen en had volgens de politie een straatwaarde van zo'n 44 miljoen euro.

De vondst werd door de politie geheimgehouden. In de vrachtwagen die in Kapelle aankwam, zat daardoor niet 1.500 kilo, maar slechts één kilo cocaïne verstopt tussen de pallets vol bananen.

Dekmantel

De loods in Kapelle werd sinds februari 2019 gehuurd en moest doorgaan voor een autobedrijf. In de loods stond alleen een niet-gemonteerde hefbrug. Volgens het OM toont dat aan dat het niet om een écht autobedrijf gaat, maar dat het puur een dekmantel was om drugs binnen te voeren.

De inval in Kapelle, bijna twee jaar geleden, was onderdeel van de actie Project Piggyback van de Belastingdienst, douane en politie, gericht tegen de grootscheepse smokkel van drugs. Daarbij werden onder meer enkele verdachte fruitbedrijven in de gaten gehouden.

