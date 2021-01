Morres opent pop-upstore in België; 'Dit is niet bedoeld voor Nederlandse klanten'

Van de Griendt omschrijft Morres als 'de meest Vlaamse winkel in Nederland'. Onze zuiderburen vormen ook normaal gesproken een groot deel van het klantenbestand. "Wij zijn voor bijna 80 procent afhankelijk van Vlamingen", legt de directeur uit.

Slim ondernemerschap? 'Eerder flauw ondernemerschap'

Dat sommige Nederlandse klanten toch een nieuwsbrief kregen waarin de opening werd aangekondigd, was niet de bedoeling, zegt Van de Griendt. "Daar is iets fout gegaan. Het is geenszins de bedoeling om de Nederlandse lockdown te omzeilen." Nederlanders worden dan ook niet aangemoedigd om naar de winkel te komen, maar: "We vinden wel dat iedereen daar zélf zijn verantwoordelijkheid in moet nemen."

"Wij zullen nooit iets doen wat de volksgezondheid in gevaar brengt of wat tegen de wet is", vervolgt Van de Griendt. "We zijn een fatsoenlijke organisatie. Maar we zijn wel een club mensen die out of de box denken. Dus we proberen klanten op een andere manier van dienst te zijn."

Walter van de Griendt (foto: Omroep Zeeland)

Zelf vindt Van de Griendt niet dat hij hiermee te veel de randjes van de regels opzoekt. Sterker nog: dat soort opmerkingen noemt hij 'flauw', omdat deze kleine pop-up volgens hem niet te vergelijken is met de échte winkel. "Mijn winkel in Hulst is 40.000 vierkante meter, we hebben hier 400 vierkante meter." Veel winst verwacht de directeur er dan ook niet mee zullen te maken. "Het is vooral bedoeld om iets ludieks te doen in een tijd met veel kommer en kwel."

'Booming business'

Voor Van de Griendt is winst maken ook niet per se noodzakelijk, want Morres heeft geen slecht 2020 gehad. "Het gaat heel goed met Morres, dat voelt heel idioot om te zeggen", zegt Van de Griendt. "De branche van in en om het huis, zoals bijvoorbeeld meubels, die heeft echt booming business gedraaid."