Zeeuws Kamerlid wil dat minister ingrijpt bij ziekenhuis Bravis; 'Patiënt moet centraal staan'

Volgens Van den berg zijn de bewoners onvoldoende betrokken bij de besluitvorming over waar het nieuwe ziekenhuis moet komen te staan. Pas nadat het besluit was genomen, werden er informatiesessies gehouden met de bewoners van het gebied. Dat is de verkeerde volgorde, vind de Goese politica.

'Concurrentiepositie boven belang patiënten'

De ziekenhuisorganisatie heeft zelf gekozen voor de locatie bij Roosendaal. Volgens het CDA-Kamerlid werd voor die locatie gekozen omdat er vanuit die plek beter geconcurreerd kan worden met het Amphia ziekenhuis in Breda. "Daarmee plaatst Bravis de concurrentiepositie boven het beland van de patiënten. Dat kan niet zomaar", zei Van den Berg vanavond in het radioprogramma Zeeland komt thuis. "Zorg moet beschikbaar zijn en daarin moet de patiënt centraal staan."

Joba van den Berg over motie ziekenhuis Bravis

Er wordt al jaren gesteggeld over de plek waar het nieuwe ziekenhuis moet komen. Bravis is in 2014 ontstaan na een fusie tussen Lievensberg in Bergen op Zoom en ziekenhuis Franciscus in Roosendaal. Het ziekenhuis werkt nu nog vanuit die twee locaties, maar dat zou niet efficiënt zijn. Om doeltreffender en goedkoper te kunnen werken, wil Bravis de zorg concentreren in één nieuw ziekenhuis.

Aanrijtijden ambulances

Vorig jaar werd bekendgemaakt dat het nieuwe ziekenhuis van Bravis op de locatie Bulkenaar in Roosendaal wordt gebouwd. Dat terwijl door die keuze de aanrijtijden voor ambulances wel erg lang worden voor delen van Tholen. Anna Jacobapolder ligt bijvoorbeeld 38 kilometer van de nieuwe locatie verwijderd en voor Stavenisse is die afstand zelfs 40 kilometer. Maar voor de ziekenhuisdirectie wegen de aanrijtijden niet zwaar genoeg om op dit besluit terug te komen.

Het huidige Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom (foto: Omroep Zeeland)

Wel werd in december bekendgemaakt dat er in Tholen een dependance van het Bravis ziekenhuis komt. Dat zogeheten 'Bravispunt' moet worden ingericht in appartementencomplex De Vliethof. Patiënten kunnen daar terecht voor medische onderzoeken, bloedprikken en verpleegkundige handelingen. Ook moeten patiënten erheen om te beeldbellen of een virtueel consult te hebben met een medisch specialist of verpleegkundige van het ziekenhuis in Roosendaal.

Niet genoeg

Dat vindt Van den berg een mooi gebaar, maar het is niet genoeg. "Dat maakt de aanrijtijd voor ambulances niet korter." En ze blijft erbij dat de inwoners van Tholen niet bij de besluitvorming zijn betrokken, terwijl dat wel zou moeten.

De minister van Volksgezondheid heeft volgens Van der berg eerder aangegeven dat bij wijzigingen in de acute zorg overleg en dialoog met betrokkenen wettelijk verplicht is en dat hierop gehandhaafd zal worden. Daarom roept ze minister Tamara van Ark op om dat ook in deze kwestie te doen. Maar die is daar niet happig op, bleek toen Van den berg haar motie presenteerde. "De minister was niet heel enthousiast over de motie, maar ze gaf wel aan dat ze het in ieder geval met het Bravis-bestuur zou bespreken."

'Oppositie zal motie moeten steunen'

Over of de motie kans van slagen heeft, is Van den berg duidelijk: "De oppositie zal de motie moeten steunen om die kans van slagen te geven." Toch is ze hoopvol dat de locatie waar het nieuwe ziekenhuis komt nog gewijzigd kan worden. "Zolang er nog geen beton is gestort, kun je daar nog over in gesprek staan."

