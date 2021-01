Is het een zonnepaneel? Een flitspaal? Of toch een nieuw huisje voor Terneuzense vleermuizen...

Een voorbijganger gokt desgevraagd dat het zonnepanelen zijn, of flitspalen. Wanneer hem uitgelegd wordt dat het bedoeld is voor de vleermuizen reageert hij opgetogen. "Iets doen voor de dieren is altijd goed", lacht hij.

De oude nestelplaats voor de vleermuizen is verdwenen, door de sloop van gebouwen en de kap van oude bomen. Dat is waarom de gemeente deze kastjes op palen heeft geplaatst in de buurt van het Koning Willem I park in Terneuzen. In de nestkasten zitten gaten en spleten waar de vleermuizen doorheen kunnen om het kastje te betreden.

Enthousiast ontvangen

De vleermuiskasten worden ook door andere omwonenden enthousiast ontvangen: "Wat een goed idee, prachtig!", reageert een wandelaar enthousiast. Ze had de palen nog niet eerder gezien: "Ik loop hier iedere dag, maar de palen waren me nog niet opgevallen. Ik zal er nu eens op letten of we meer vleermuizen gaan zien 's avonds!"

Toch zijn er ook zorgen om de kasten, blijkt ook uit de reacties op een bericht hierover van de gemeente Terneuzen op Facebook. "Corona op een paal", "straks één groot broeinest van corona daar" en "één beet en je hond gaat dood", dat is in het kort de teneur van de reacties.

Ook hier blijkt weer dat Facebook een geheel eigen werkelijkheid kent, want de voorbijgangers zijn totaal niet bang dat vleermuizen enge ziektes als corona zullen verspreiden. "Vleermuizen verspreiden geen ziektes", zegt een van hen beslist. Al voegt hij er wel aan toe: "Je moet ze alleen misschien niet opeten zoals ze dat doen in China..."