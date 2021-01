Goedemorgen! Brandbrief basisscholen, uitverkoop kerkboedel en Romeins vrachtschip krijgt vorm

Angela Bras, woordvoerder namens de Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen, is er maar wat blij mee. "Dat biedt perspectief." En dat is nodig, want het gaat nog niet de goede kant op in de Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen. Zo is de uitbraak bij zorgcentrum de Zoute Viever in Oost-Souburg, van WVO Zorg, nog niet uitgedoofd.

Coronavaccin wordt uit flacon gehaald voor injectie (foto: ANP)

Ondertussen komen ook de Zeeuwse basisscholen aankloppen om een vaccinatie voor de docenten. Want de huidige situatie, van online onderwijs én noodopvang voor onder meer kinderen van ouders met een cruciaal beroep, is niet houdbaar. Dus wil de Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland (CPOZ) de kinderen weer naar de scholen halen, maar om dat veilig te kunnen doen moeten de docenten eigenlijk met voorrang ingeënt worden, vindt de CPOZ.

In de uitverkoop

Het is ook de dag dat de inventaris van de Heilige Johannes de Doperkerk in Sluis in een soort uitverkoop gaat. Er wordt binnenkort een begin gemaakt met het bouwen van appartementen in de kerk, dus voor gelovigen uit de geloofsgemeenschap is dit nu de laatste gelegenheid om iets uit 'hun kerk' als herinnering te krijgen. En de kerk kan het geld goed gebruiken.

Romeins schip in Colijnsplaat bijna afgebouwd (foto: Omroep Zeeland)

Het Romeinse vrachtschip Caudicaria Navis dat Colijnsplaat moet opsieren, krijgt steeds meer vorm. In het atelier van kunstenaar en scheepsbouwer Ludo van Well kwamen meerdere keren per week vrijwilligers bijeen om samen aan de reconstructie te bouwen. Dat kan nu vanwege corona niet meer, maar het schip nadert wel haar voltooiing.

Laagje sneeuw in 's-Heerenhoek (foto: Piet Grim uit 's-Heerenhoek)

Het weer

Het is wisselend bewolkt en het blijft droog. De zon schijnt af en toe en het wordt maximaal 2 of 3 graden. De noordoostenwind is matig en neemt vanmiddag af naar zwak. Morgen krijgen we te maken met een sneeuwfront met in de loop van de dag enkele centimeters sneeuw. Er is kans op gladheid. De temperaturen liggen dan overdag maar net iets boven het vriespunt. Vanaf zondag stijgt de temperatuur naar 6 graden, met regenbuien.