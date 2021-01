Inboedel van kerk in Sluis moet weg vanwege start bouw appartementen

"Kopen is niet het goede woord, het is doneren", zegt de secretaris van het kerkbestuur. "We mogen in deze coronatijd niet concurreren met een meubelzaak bijvoorbeeld".

In de Sint-Johannes de Doperkerk in Sluis worden appartementen gebouwd. (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Veronique van Rie zullen vooral de kerkbanken in trek zijn. "Dat zijn toch wel objecten die mensen graag willen hebben, of een bidstoel. Het altaar doen we niet weg, of het gaat in onze opslag of het wordt afgebroken, dat is ook veel te groot."

Een aantal banken wil het kerkbestuur zelf houden voor de nieuwe kapel. "De kapel is er al, bij de ingang van de kerk. Die blijft ook bestaan, maar wordt wel vernieuwd."

Ruim vijftig objecten

Volgens Van Rie gaat het om ruim vijftig objecten die weg kunnen. Het gedoneerde geld gaat ook naar de nieuwe kapel. "Eind januari moet de kerk leeg zijn, dan wil de aannemer starten met de bouw van zeventien appartementen. De mensen moeten van te voren aangeven waar ze aan willen doneren en krijgen dan een dag en tijd te horen waarop ze het object kunnen ophalen. Vanwege corona kunnen we hier niet te veel mensen in de kerk laten rondlopen."

