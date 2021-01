Massavaccinatie medewerkers ouderenzorg van start in Zeelandhallen

Van de eerste lading vaccins kunnen achtduizend Zeeuwse zorgmedewerkers worden gevaccineerd. Deze eerste groep wordt ingeënt met het Pfizer-vaccin, dat twee keer moet worden toegediend voor volledige bescherming. Voor de eerste vaccinatierondes is twee keer, drie weken uitgetrokken.

Verslaggever Pim van den Berge stond vanochtend bij de teststraat in de Zeelandhallen. "Het lijkt een beetje op de Efteling", omschreef hij:

Zorgmedewerkers in de rij voor hun coronavaccinatie in de Zeelandhallen (foto: Omroep Zeeland)

Er wordt zeven dagen per week van 8.00 tot 20.00 uur gevaccineerd. Van de ongeveer 9.500 zorgmedewerkers die een uitnodiging hebben ontvangen, heeft 85 procent volgens de GGD inmiddels een afspraak gemaakt.

Weinig vaccins beschikbaar

In totaal zijn er twaalf vaccinatiestraten gebouwd in een hal bij de Zeelandhallen. Eerst gaan er twee straten open omdat er nog maar relatief weinig vaccins beschikbaar zijn. Als er daarna kan worden opgeschaald, dan staat de hele infrastructuur al om dat te kunnen doen.

Wie krijgt wanneer vaccinatie? Ouderen en kwetsbaren Na het zorgpersoneel worden ouderen en mensen met chronische ziekten uitgenodigd voor een vaccinatie. Dat zal op dezelfde manier worden georganiseerd als de griepprik, dus via de huisartsen en de verpleeghuisartsen. Rest van de bevolking Zijn alle medewerkers in de zorg en alle ouderen en chronisch zieken gevaccineerd? Dan volgt de rest van de bevolking. Die vaccinaties worden gegeven door de GGD. Behalve in de Zeelandhallen zullen ook andere locaties verspreid over de provincie worden ingericht. Nederland is afhankelijk van Europa als het gaat om de hoeveelheid vaccins die kunnen worden toegediend. Het is daarom niet duidelijk in welk tempo er hoeveel mensen kunnen worden ingeënt en hoeveel vaccins er de komende tijd naar Zeeland komen. Minister Hugo de Jonge verwacht dat iedereen voor september de kans heeft gehad om zich te laten inenten.

Zeeland is de enige regio in Nederland waar twee locaties zijn voor het vaccineren van medewerkers in de ouderenzorg. Vanaf 25 januari opent een tweede prikstraat in ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen.

Verpleegkundigen al eerder

In de Zeeuwse ziekenhuizen Adrz en ZorgSaam is al op 6 januari gestart met vaccineren. Zo'n driehonderd medewerkers van ziekenhuis Adrz en tweehonderd medewerkers van ziekenhuis ZorgSaam komen in aanmerking voor de vaccinatieronde. Zij werken op de corona-cohort-afdelingen, de intensive care, de spoedeisende hulp en de ambulancedienst.

Het aantal toebedeelde vaccins is niet genoeg om alle vijfhonderd verpleegkundigen en artsen te vaccineren. Ziekenhuis Adrz heeft tot nu toe 275 vaccins gekregen en ziekenhuis ZorgSaam 143 vaccins. De ziekenhuizen hebben lijsten opgesteld met medewerkers die als eerste gevaccineerd zouden moeten worden gevaccineerd. De inentingen gebeuren op de ziekenhuislocaties zelf.

