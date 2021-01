Delta waarschuwt klanten per ongeluk voor dag zonder internet

Internetten op tablet en laptop (foto: Pixabay)

De verbazing was groot bij wie de brief op de mat lag, want in een tijd waarin thuiswerken de norm is en kinderen vanuit huis school volgen, is internet niet weg te denken.

Werkzaamheden uitgesteld

Volgens een woordvoerder van Delta gaat het om een fout. De werkzaamheden zijn ver van tevoren gepland en dus is er geen rekening gehouden met corona. Hoewel al besloten was dat de werkzaamheden niet door zouden gaan, is toch de aankondigende brief gestuurd. De werkzaamheden worden uitgesteld tot een later moment.

Bewoners die de brief hebben gekregen, zijn vooral opgelucht. Er werd hier en daar al gezocht naar oplossingen voor een dag zonder internet. Er werd door sommigen bijvoorbeeld al contact met de werkgever gezocht of er een dag op kantoor gewerkt kon worden. Ook familieleden werd gevraagd of kinderen daar terechtkonden om te studeren.

Excuses

Delta heeft excuses gemaakt en stuurt vandaag nog een brief naar de betreffende inwoners. Daarin komt te staan dat het dus om een fout gaat en dat de brief niet verstuurd had mogen worden.

"We begrijpen dat mensen met handen in het haar hebben gezeten, maar gelukkig berust het op een misverstand. Het is hoe dan ook erg vervelend. Ik kan alleen maar zeggen: onze welgemeende excuses hiervoor."