Slaat EUT zijn slag met nieuwe single?

Eurosonic Noorderslag is noodgedwongen anders dan voorgaande edities. Emiel: "Ons optreden is afgelopen maandag opgenomen, Vanavond wordt het uitgezonden. Tijdens vorige edities speelde je een half uur, nu is het een kwartier. Het is niet echt live, maar wel in één keer opgenomen. Het is dus wel echt een optreden geweest, dat je niet opnieuw kon doen."

Voor EUT is het Groningse festival een belangrijk podium. Emiel: "Eurosonic is één van de grootste showcasefestivals van West-Europa. Daar komen veel bookers, labels en managers op af om hun komende festivalseizoen te boeken, maar hoe dat seizoen eruit komt te zien is de vraag."

Ondanks de onzekerheden trekt EUT zijn eigen plan. Emiel: "De agenda is voorlopig nog leeg. We hebben wel een releaseshow in gedachten voor de plaat die volgende week uitkomt, met een klein clubtour eromheen. Maar we weten nog niet precies hoe dat zal gaan."

Het optreden van EUT op Eurosonic Noorderslag is te bekijken via de website van het festival en begint om 20:50 uur.

Emiel de Nennie, gitarist van EUT, vertelt over de nieuwe single en over Eurosonic