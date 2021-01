KNMI geeft code geel af vanwege sneeuwval

(foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn)

Op veel plaatsen valt 1 tot 3 centimeter, al kan dat lokaal oplopen tot 5 centimeter. Zaterdagavond gaat de sneeuw in het zuidwesten over in lichte motregen. In de loop van zondagochtend zal de sneeuw overal weer verdwijnen, net als de kans op gladheid.

Code geel?

Met code geel adviseert het KNMI mensen vooral als ze de weg op gaan alert te zijn, omdat er mogelijk kans is op gevaarlijk weer. Gisteren sneeuwde het ook al in delen van Zeeland. Toen ging het om een dun laagje, dat niet heel hard bleef liggen. Die sneeuw zorgde niet voor problemen op de weg of in het verkeer.