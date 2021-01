Burgemeester geschrokken van illegaal feest in oude bioscoop: 'Dit had tot een groot drama kunnen leiden'

Illegaal feest in bioscoop Hulst (foto: Politie Zeeland)

Het illegale feest werd in de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 januari gehouden. Na een melding van geluidsoverlast aan de Houtmarkt, in voormalig bioscoop De Koning van Engeland die al sinds 2007 gesloten is, ontdekte de politie de feestvierders rond 1.30 uur. Op het feest waren zo'n vijftig mensen aanwezig.

Gevaarlijke situatie

Volgens de burgemeester was het meteen duidelijk dat het om een gevaarlijke situatie ging. "Het betreft een groot gebouw met verschillende ruimten en allerlei niveauverschillen. Bij aankomst van de politie sloegen aanwezigen op de vlucht, hetgeen tot levensgevaarlijke toestanden leidde. Zij zochten hun weg in het donker via gladde uitwegen en daken. Dit had tot een groot drama kunnen leiden", is te lezen in de reactie.

De politie heeft daarom besloten 'de aanwezigen niet op te jagen, om zo ongevallen te voorkomen'. De feestvierders is gevraagd het pand rustig via de voorzijde te verlaten. Als ze daar gehoor aan zouden geven, werd er geen proces-verbaal opgemaakt worden. "Kortom: veiligheid stond voorop."

'Onacceptabel en onverantwoord'

"Een onderzoek naar de organisatoren van het feest is zeker op zijn plaats", aldus Mulder. "Naast het in strijd met de coronaregelgeving te handelen, brachten zij willens en wetens de feestgangers in een levensgevaarlijke situatie. Dat is onacceptabel en onverantwoord."

In de brief zegt Mulder dat iedereen een verantwoordelijkheid heeft in de strijd tegen het coronavirus. De burgemeester is blij dat een groot deel van de inwoners zich aan de regels houdt. "Dat een kleine groep mensen kennelijk lak heeft aan deze regels, is meer dan triest." De burgemeester begrijpt dat dat frustraties bij mensen oproept.

De gemeente heeft met de eigenaar van het pand afspraken gemaakt voor een betere vergrendeling. Inmiddels is het pand afgesloten om herhaling te voorkomen.

