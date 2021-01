'Als het woord platteland valt in Den Haag, willen we dat ze gelijk aan ons denken'

De molen van Kuitaart, gezien vanuit de polder (foto: Otto Vosveld)

"Als het woord platteland valt in Den Haag, willen we dat ze gelijk aan de P10 denken", schetst Van Selm het doel van de P10, die tegenwoordig uit 29 plattelandsgemeenten valt, waaronder ook Schouwen-Duiveland. "Wij willen graag meedenken."

'Belangrijk dat we onze stem laten horen'

De P10 zet zich in voor een leefbaar, duurzaam en sociaal platteland. Van Selm noemt verschillende voorbeelden. Snel internet op het platteland, lobbyen om middelbare scholen open te houden in Zeeuws-Vlaanderen, creatieve oplossingen om het openbaar vervoer in stand te houden...

Van Selm vertelde over de P10 in de Zeeuwse Kamer vanmiddag:

P10 in de Zeeuwse Kamer

Van Selm: "Er zijn nou eenmaal zaken die meer op het platteland spelen dan in de stad, daarom is het belangrijk dat wij onze stem laten horen." Maar, het platteland is ook belangrijk voor de stad. Van Selm verwijst naar de energietransitie. "De oplossingen daarvoor liggen bij ons op het platteland."

We willen af van het idee dat het platteland zielig en overal de dupe van is. " Ellen van Selm, voorzitter van de P10

Denk aan het plaatsen van windmolens, zonneparken of een nieuwe kerncentrale. "En dan is ons doel ook: zorgen dat dat op een verantwoorde manier gebeurt. Dat het platteland ook van deze ontwikkelingen profiteert. We hebben van de aardgaswinning in Groningen geleerd."

Nog een doel: structureel geld naar het platteland

Daarom wil de P10 dat er ook een agenda platteland komt. Een agenda stad is er al. In zo'n agenda platteland staat dan hoe gemeenten hun regio leefbaar, duurzaam en sociaal willen houden. "Aangevuld met maatregelen die in Den Haag worden aangekondigd."

En een investeringsfonds. Van Selm: "Nu sluiten gemeenten en regio's regiodeals met Den Haag en krijgen ze eenmalig een paar miljoen euro om in een bepaald gebied te steken. Het zou goed zijn als dat omgezet wordt naar structureel geld. Zodat je niet voor ieder probleempje naar Den Haag moet."

'Niet zielig'

De P10 heeft een positieve insteek, er is volgens Van Selm al veel verbeterd in de loop der jaren. "We willen af van het idee dat het platteland zielig en overal de dupe van is. Maar we moeten de ogen niet sluiten als dat af en toe tóch het geval is."