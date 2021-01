Vrijwillige boswachters gezocht vanwege coronadrukte in natuurgebieden

Boswachter met verrekijker (foto: Natuurmonumenten)

Door de drukte in de natuurgebieden neemt volgens Natuurmonumenten de druk op natuur toe. Door de inzet van vrijwillige boswachters kunnen bezoekers beter worden geïnformeerd en kwetsbare gebieden beter beschermd.

Twee keer zoveel overtredingen

De vrijwillige boswachters zijn met name in de weekenden actief en werken samen met de boa's van Natuurmonumenten, zodat bij overtredingen ook boetes uitgedeeld kunnen worden. In de Zeeuwse natuurgebieden van Natuurmonumenten werden afgelopen jaar twee keer zoveel overtredingen geconstateerd, vanwege de toename in het aantal bezoekers. En ook dit jaar duurt de drukte in de Zeeuwse natuur voort.

Maar volgens boswachter en toezichthouder Jerry Meijs van Natuurmonumenten houdt de functie van vrijwillige boswachter meer in dan alleen politieagentje spelen in de natuur. "Naast toezichthouder ben je een belangrijke gastheer namens Natuurmonumenten. Je informeert bezoekers en enthousiasmeert over wat er allemaal te zien is in het gebied."

