Drie bedrijven, twee opleidingen en fanatiek sporten: Michel kan wel wat extra uurtjes op een dag gebruiken

Geijs was zeventien jaar oud toen hij zijn eerste bedrijf opzette: "Ik zat op de middelbare school en wilde wat bijverdienen. Ik heb wat research online gedaan en toen kwam ik erachter dat er veel vraag was naar portofoons. Voor ik het wist werden er honderd bij mij besteld. Die moest ik natuurlijk nog wel regelen, maar zo is het balletje gaan rollen en ben ik steeds meer gaan ondernemen."

Italiaanse kleding

Daarna begon Geijs een bedrijf in kleding: "Ik liep in Milaan en zag allemaal kleine leuke kledingzaakjes. Dat leek mij ook wel wat, dus heb ik vanaf de bodem een zaakje opgebouwd. Vanaf logo tot eindproduct. En nu ben ik met een bedrijf begonnen dat een platform biedt aan Zeeuwse horeca en speciaalzaken. Daar kunnen ondernemers hun producten op aanprijzen en kunnen mensen vanuit heel Zeeland bestellen."

Voor zijn nieuwste onderneming gaat Geijs regelmatig bij klanten langs (foto: Omroep Zeeland)

Een gemiddelde dag voor Geijs ziet er dan ook anders uit dan voor de meeste 20-jarigen: "Ik begin om acht uur met een planning maken. Ik studeer aan de HZ University of Applied Sciences en doe een studie aan de universiteit. Overdag plan ik precies in wanneer ik wat doe. Dan ga ik 's avonds aan het werk voor mijn bedrijven en ik probeer ook nog een paar keer in de week fanatiek te sporten. Ik vind het belangrijk die balans te bewaren.

Toekomst

Als je op je twintigste al drie goedlopende bedrijven hebt, is de vraag hoe je leven eruit ziet als je veertig bent. Daar heeft Geijs wel ideeën over. "Het is nu een kwestie van alle ballen in de lucht houden met de drie bedrijven. Op den duur zou ik willen kijken welk bedrijf het interessants is en dat uitbouwen tot iets groots. Het lijkt me ook wel leuk om bij een multinational te gaan werken omdat ik graag op kantoor werk. Helemaal precies ben ik er nog niet uit. Eerst maar eens diploma's halen, dat is voor nu het belangrijkste."