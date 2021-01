Sterke stijging coronabesmettingen in Reimerswaal, landelijk nu de vierde gemeente

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Die gemeente is op dit moment met meer dan 681 besmettingen in de afgelopen zeven dagen per 100.000 inwoners niet alleen dé coronabrandhaard in onze provincie, Reimerswaal is daarmee ook landelijk de nummer vier in het aantal besmettingen per inwonertal. Alleen in de gemeenten Bergen in Limburg, Staphorst in Overijssel en Nederweerd, ook in Limburg, werden meer besmettingen geconstateerd. Daar werden bij meer dan 800 mensen per 100.000 inwoners besmetting met het coronavirus geconstateerd.

Meer dan 2,7 keer het gemiddelde

Met 681 besmettingen per 100.000 inwoners zit de gemeente Reimerswaal bovendien op 2,7 keer het Zeeuwse gemiddelde van 252 besmettingen per 100.000 inwoners. Het landelijke gemiddelde ligt zelfs nog iets lager, dat is 246 per 100.000 inwoners.

Niet alleen Reimerswaal, ook twee twee andere Zuid-Bevelandse gemeenten zitten ook ruim boven het Zeeuwse en het landelijke gemiddelde. Dat zijn Borsele met 329 besmettingen per 100.000 inwoners en Goes met 263 besmettingen per 100.000 inwoners.

Situatie per gemeente

Wat het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen door het coronavirus betreft gaat echter Terneuzen aan kop. Daar werden drie patiënten opgenomen met ernstige coronaklachten en drie coronapatiënten hebben afgelopen week de besmetting met het virus niet overleefd. Beweeg je muis over de onderstaande kaart om de situatie per gemeente te bekijken.

De besmettingsaantallen zijn gebaseerd op de registratie door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat instituut heeft tussen gisterochtend 10.00 uur en datzelfde tijdstip vanmorgen 140 positieve testuitslagen geregistreerd in onze provincie, dat zijn er vier minder dan gisteren. In de registratie van het RIVM zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames of sterfgevallen als gevolg van het coronavirus opgenomen.

Zowel het aantal tests dat wordt afgenomen door de GGD als de registratie van die gegevens door het RIVM kan van dag tot dag kan verschillen. Daarom krijg je een beter beeld van de daadwerkelijke ontwikkelingen als je naar het zevendagentotaal kijkt, het totaalaantal nieuwe besmettingen over de voorgaande zeven dagen.

Dalende trend, behalve in de Bevelanden

Die rekensom is in onderstaande grafiek gemaakt voor vier Zeeuwse regio's. Daarbij valt op dat alle regio's een dalende trend laten zien, behalve de Bevelanden. Die regio bestaat uit Noord- en Zuid-Beveland.

Om de regio's beter met elkaar te kunnen vergelijken, kun je het zevendagentotaal ook afzetten tegen het aantal inwoners. Dat heeft ook als voordeel dat je de besmettingsaantallen kunt vergelijken met de drempelwaarden voor de risiconiveaus zoals de gehanteerd worden op het coronadashboard van de Rijksoverheid.

'Zeer ernstig'

In de onderstaande grafiek zie je dat door de daling van vandaag Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren tot onder de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig' is gedaald. En Noord-Zeeland, dat bestaat uit Schouwen-Duiveland en Tholen, is zelfs tot onder het niveau 'ernstig' gedaald. Het Zeeuwse gemiddelde zit echter nog nét boven het niveau voor 'zeer ernstig', dat komt met name door de stijging in De Bevelanden.

Het hoge aantal besmettingen in de Bevelanden komt vooral voor rekening van de gemeente Reimerswaal. Daar werden 27 nieuwe besmettingen geregistreerd door het RIVM. Terneuzen volgt met 22 nieuwe besmettingen en Middelburg met achttien.

Aantallen nieuwe besmettingen per gemeente