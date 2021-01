Veroorzaker crash gezondheidscentrum Vlissingen moet van OM één jaar de cel in

De ravage bij het gezondheidscentrum aan de Hermesweg in Vlissingen. (foto: HV Zeeland)

Naast de celstraf vindt het Openbaar Ministerie ook dat hij een rijontzegging van twee jaar moet krijgen en een boete van vierhonderd euro.

Geen rijbewijs en twee joints

De verdachte betuigde vandaag in de rechtbank van Middelburg veel spijt van zijn daad. Hij erkende nooit achter het stuur te hebben moeten gaan zitten zonder rijbewijs. De THC die in een speekseltest werd gevonden, verklaarde hij door het roken van twee joints die dag. "Maar ik doe dat al zo lang dat het mijn alertheid niet heeft beïnvloed", verklaarde hij.

Cognac en lachgas

Op die 28 september zat de man uit Spijkenisse in de auto van zijn vriendin met twee maten. Eén van hen was jarig en dat moest gevierd worden. Het drietal had een fles cognac bij zich en besloot op een parkeerterrein in Vlissingen een biertaxi te laten komen om voor zestig euro aan lachgas te kopen.

De twee maten van de verdachte waren dusdanig onder invloed dat ze niet meer konden rijden. De man uit Spijkenisse, die ooit twaalf rijlessen volgde, vond het de beste oplossing dat hij dan maar zou rijden. Hij had nauwelijks alcohol op en geen lachgas ingenomen, zegt hij.

Slingeren

Op de Nieuwe Vlissingseweg ging het mis. Een agent in burger die achter de auto reed, viel het op dat de wagen begon te slingeren en steeds harder ging rijden. Ze besloot de auto te volgen om het kenteken te controleren, maar voor ze dat kon doen, reed de auto over een stuk gras naar de Hermesweg en kwam tot stilstand tegen gezondheidscentrum De Keien.

De kilometerteller stond op negentig kilometer per uur na de crash. De verdachte vond het zelf ook een wonder dat ze het er alle drie levend vanaf hebben gebracht. Eén van zijn maten raakte wel ernstig gewond aan armen, benen en rug.

Drie keer betrapt

De verdachte werd in september 2020 drie keer betrapt op rijden zonder rijbewijs. Volgens de officier van justitie kan hieruit geconcludeerd worden dat hij dit nog veel vaker deed, omdat de pakkans klein is.

De hamer die door een rechter gebruikt wordt (foto: Huisman Advocaten)

Overigens werd in eerste instantie één van de bijrijders als bestuurder aangewezen en dus van het veroorzaken van het ongeluk verdacht. De 23-jarige man uit Spijkenisse meldde zich pas zeventien dagen na het ongeluk. Waarom hij dit toen pas deed, kon hij niet goed verklaren.

Beter begeleiden dan straffen

De advocaat van de man vroeg om vrijspraak en als er toch een veroordeling komt om te luisteren naar het advies van de reclassering. Zijn cliënt die al in een reclasseringstraject zat, heeft meer aan begeleiding dan een straf, vindt hij. De verdachte ondersteunde dat door te zeggen dat hij zijn lesje wel geleerd heeft nu.

De eigenaar van het gezondheidscentrum was ook in de rechtbank aanwezig en vertelde dat een deel van het centrum buiten gebruik is. De herstelwerkzaamheden worden geschat op zo'n 87.000 euro. Deze worden verhaald op de verzekering. Als er nog kosten over blijven, kan dit in een civiele procedure op de verdachte worden verhaald.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

