Gehandicaptenzorg boos over latere vaccinatie: 'Onze cliënten kunnen geen kant op'

Karin Smit, directeur Gors (foto: Omroep Zeeland)

De boosheid wordt extra gevoed door geluiden dat ook kantoormedewerkers zijn uitgenodigd voor een vaccinatie. "Wat ik kwalijk vind is dat ik geluiden hoor dat medewerkers van de ICT gevaccineerd worden terwijl de nood in de gehandicaptenzorg heel erg groot is", zegt Smit.

Ik hoor dat kantoormedewerkers die alleen via Skype werken een vaccinatie krijgen en wij moeten wachten. Dat vind ik echt schandalig!" Karin Smit, directeur gehandicaptenorganisatie Gors

Bij Gors en andere gehandicaptenorganisaties wonen veel kwetsbare cliënten. Het gaat om mensen met meerdere chronische aandoeningen of ernstige ziekten, als de ziekte van Duchenne. "Die mensen zijn zo kwetsbaar, die kunnen geen kant op", zegt Smit. De meeste cliënten hebben meervoudige handicaps en begrijpen volgens haar niet wat anderhalve meter afstand inhoudt. "Dus de risico's zijn heel groot."

Tegen het zere been

Dan is het verhaal dat rondgaat over ICT-medewerkers van verpleeghuizen die wel nu al een vaccinatie krijgen tegen het zere been van Smit. "Ik hoor dat kantoormedewerkers die alleen via Skype werken een vaccinatie krijgen en wij moeten wachten. Dat vind ik echt schandalig!"

Directeur Gors Karin Smit is boos over uitstel vaccinatie gehandicaptenzorg

De impact van een enkele besmetting en de daaropvolgende quarantaine van hele woonlocaties is volgens Smit erg groot. Cliënten moeten op hun kamer blijven, kunnen geen bezoek ontvangen en kunnen niet naar de dagbesteding. Dat zijn grote veranderingen voor mensen die vaak niet begrijpen wat woorden als corona of quarantaine precies betekenen.

Dagbesteding van cliënten, zoals deze (per-corona) muziekgroep, is drastisch aangepast tijdens deze coronacrisis (foto: Omroep Zeeland)

Smit pleit voor zorgvuldige verdeling van de schaarse vaccins. "De overige vaccins moeten zo snel mogelijk beschikbaar komen voor mensen uit de gehandicaptenzorg", benadrukt zij, "Ik vind dat we met z'n allen de verantwoordelijkheid hebben om de kwetsbare mensen in de samenleving als eerste te beschermen."

Ouderenzorg begrijpt kritiek niet In een reactie zegt de ouderenzorgsector de kritiek niet te begrijpen. "We hebben alleen mensen die werkzaam zijn in het verpleeghuis en op de woongroepen uitgenodigd voor vaccinatie", zegt woordvoerder Marije Jongepier van SVRZ. Deze afspraken zijn gezamenlijk met alle ouderenzorgorganisaties in Zeeland gemaakt. "Mensen die kantoorwerk doen zijn absoluut niet uitgenodigd. wWe hebben gekeken naar wie in direct contact staat met cliënten." Omdat iedereen die in aanraking komt met cliënten is geselecteerd, kunnen daar ook medewerkers van de ICT of uit de keukendienst bij zitten. "We hebben mensen van de ICT die continu en route zijn en op alle locaties komen", legt Marije Jongepier uit, "En mensen die normaliter in de keuken werken, helpen nu mee op de woningen, dus die komen wel degelijk in aanraking met onze ouderen."

