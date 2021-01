Kinderdagverblijf op een boerderij: buiten spelen, slapen en kalfjes aaien

De werkzaamheden op de boerderij zijn in volle gang. Er komt een nieuwe winkel, een kaasopslag én ruimte voor een kinderopvang. "Het oude gebouw is inmiddels gesloopt. Nu wordt de fundering gegraven en het zand erop gereden. Eindelijk", glundert eigenaresse Els Mesu.

'Iets extra's'

De uitbaters zijn namelijk al vier jaar bezig met uitbreidingsplannen. "Om het allemaal exploitabel te houden, moesten we er gewoon iets extra's bij gaan doen. Op het moment dat we ons aan het oriënteren waren, belde Cathalijne Kaljouw van de Maneblussertjes toevallig. Ze zei dat ze een schuur zocht om een kinderopvang in te beginnen en het idee was geboren."

Opening agrarisch kinderdagverblijf in september

Ook Cathalijne Kaljouw kan niet wachten tot de deuren van de nieuwe kinderopvang geopend kunnen worden. "We hebben een kinderdagverblijf in de binnenstad én drie buitenschoolse opvanglocaties bij basisscholen. Ook daar hebben we een stukje natuurbeleving hoog in het vaandel staan. Maar de mogelijkheden daar zijn beperkt. De ultieme plek is buiten op de boerderij."

Volgens Cathalijne is het ontzettend gezond voor kinderen om lekker in de buitenlucht te zijn en ze kunnen er bovendien veel van leren. "Kinderen kunnen zowel binnen als buiten eten, spelen en slapen. Het leven loopt binnen en buiten door elkaar heen."

'Ouders zien de meerwaarde'

Op de nieuwe locatie bij Schellach kunnen de kinderen iedere dag het boerderijleven meemaken. "We kunnen bijvoorbeeld kijken naar kalfjes die net zijn geboren en naar de koeien die gemolken worden. Ouders zien daar ook de meerwaarde van. De inschrijvingen lopen al", zegt ze met een glimlach.

Cathalijne Kaljouw en Els Mesu staan op het terrein waar een nieuw gebouw komt voor bewerking en opslag van kaas en een vestiging van kinderopvang De Maneblussertjes. (foto: Omroep Zeeland)

Op de boerderij worden vaak rondleidingen gegeven aan scholen. "Je merkt gewoon dat de afstand tussen platteland en stad steeds groter wordt. Het is belangrijk dat kinderen daar bekend mee raken. Ik zie al voor me dat ze elke dag een paar keer naar de kalfjes gaan en die heerlijk kunnen aaien", vervolgt Els.

In september klaar

Het is de bedoeling dat de opvang in september klaar is en kan beginnen om kinderen kennis te laten maken met het leven op de boerderij. Er is plaats voor 32 kinderen in de leeftijd van nul tot en met vier jaar.