Druk dagje voor Statencommissies provincie, en dan treedt ook het kabinet nog af...

Schets Plan Waterdunen (foto: Molecaten BV)

De Statencommissies Ruimte en Economie waren de eerste - digitale - bijeenkomsten van Provinciale Staten van Zeeland dit jaar, waarmee ze het politieke jaar 2021 officieel aftrapten. Vandaag stonden meteen een aantal hete hangijzers op het programma en moesten gedeputeerden soms flink van zich afbijten.

Waterdunen

Voor de zoveelste keer is er een kink in de kabel voor het ambitieuze natuurgebied Waterdunen bij Breskens. Het gebied had in 2014 al opgeleverd moeten worden, zodat Molecaten er honderden vakantiehuisjes kan bouwen.

Nu is er ophef, dat Molecaten een vrijstelling krijgt om die vakantiewoningen gewoon op aardgas te verwarmen, terwijl het landelijke beleid juist is om van het gas af te gaan. Verschillende fracties vrezen dat mensen deze vrijstelling voor Molecaten voor de rechter gaan aanvechten, wat opnieuw voor vertraging gaat zorgen..

Zanddijk

Veel partijen zetten ook vraagtekens bij het verzoek van Gedeputeerde Staten om nu al 8 miljoen euro beschikbaar te stellen, om aanwonenden van de Zanddijk in Yerseke uit te kopen. De weg wordt ingrijpend aangepakt en ook verbreed, waardoor een aantal woningen moeten verdwijnen.

SGP-gedeputeerde Harry van der Maas geeft aan dat een aantal omwonenden graag gebruik wil maken van de mogelijkheid te verhuizen naar een kavel in het nieuwbouwproject Steehof in Yerseke. "De mensen willen verder met hun leven. Die mogelijkheid moeten we ze bieden."

Hoofdprijs

Tegenstanders betwijfelen of de opknapbeurt van de Zanddijk technisch wel haalbaar is. Statenleden vroegen zich af wat er met de aangekochte woningen gaat gebeuren, als het toch anders loopt met de Zanddijk. "Als mensen gedwongen vertrekken, betaal je de hoofdprijs", denkt PvdA-Statenlid Ralph van Hertum. "Als je ze dan weer verkoopt, krijg je die hoofdprijs er niet voor terug. Dat is kapitaalvernietiging.". Gedeputeerde Harry van der Maas (SGP) zegt daar met de huidige woningmarkt niet bang voor te zijn.

Zanddijk (foto: Omroep Zeeland)

Statenfracties wilden van gedeputeerde Jo-Annes de Bat (CDA) onder meer weten wat Zeeland doet om meer geld uit het Nationale Groeifonds en uit Brussel te halen. Zo steekt het PvdA-Statenlid Eddy Heerschop dat Zeeland volgens hem relatief weinig subsidies binnenhaalt uit Den Haag en Europa.. "Meer Europees geld helpt om hier in Zeeland banen te creëren en de leefbaarheid op peil te houden.

'Pro-actiever opstellen'

Volgen Heerschop moet Zeeland zich 'pro-actiever' opstellen. SGP-Statenlid Hans Rottier viel hem bij, Hij signaleert dat de provincie Groningen veel meer subsidiegelden naar zich toe zou weten te trekken.

Adrie Kodde vroeg zich namens de ChristenUnie af, of Zeeland wel voldoende kennis en capaciteit in huis heeft om grote subsidiegelden binnen te halen. "Hebben we topcapaciteit in huis? Het gaat echt om heel grote programma's. We zien in andere provincies dat dat enorm veel inzet en capaciteit vraagt ."

60 miljoen

Volgens gedeputeerde De Bat heeft Zeeland onder haar ambtenaren wel degelijk 'topcapaciteit' in huis. "En waar nodig nemen we specialistische bureaus in de arm om ons daarin te begeleiden." De Bat noemde als voorbeeld de 60 miljoen die Zeeland heeft gekregen om de industrie te vergroenen, waarvoor de hulp van specialisten is ingeroepen.

"Het liefst zou ik zo'n bedrag meteen uitdelen", aldus De Bat. "Maar Europa komt achteraf controleren hoe je het geld hebt uitgegeven en dan moet je je zaken wel op orde hebben."