'Draconische maatregelen noodzakelijk in ouderenzorg door tweedeling in vaccinatie'

Coronavaccin wordt uit flacon gehaald en gereedgemaakt voor een injectie (foto: ANP)

Volgens het huidige vaccinatieschema worden eerst de bewoners met een verpleeghuisindicatie gevaccineerd en pas later volgen de cliënten met alleen een verzorgingsindicatie. "Dit zorgt voor een tweedeling die ons inziens onveilig, onpraktisch, ongewenst en onduidelijk is", schrijven de cliëntenraden in de brief.

'Draconische maatregelen'

Deze twee categorieën bewoners wonen namelijk samen op dezelfde afdeling en zijn daardoor niet te scheiden van elkaar. "Een strikte scheiding van mensen is in een zorgcentrum niet te verwezenlijken, tenzij draconische maatregelen worden getroffen die de vrijheid van bewoners in nog ernstiger mate inperkt dan nu al het geval is", menen de cliëntenraden.

De cliëntenraden vinden de keuze een typisch voorbeeld van een besluit dat genomen wordt aan de tekentafel, maar in de praktijk niet werkbaar is. "Het onderscheid dat wordt gemaakt vinden wij, tegen de achtergrond van de coronapandemie, erg formeel, theoretisch en bureaucratisch. Er wordt geen rekening gehouden met de praktijk", staat in de brief.

Samenwerkingsverband

De brief is afkomstig van de cliëntenraden van het Zeeuws Samenwerkingsverband Verpleeghuiszorg (ZeeSaV), waarbij Allévo, Ter Weel, WVO Zorg, Zorgstroom, SVRZ en ZorgSaam Thuis- en Ouderenzorg verenigd zijn. De voorzitters van de cliëntenraden van deze zorgorganisaties hebben de brief aan minister Hugo de Jonge ondertekend.

Bij de wekelijkse presentatie van de coronacijfers van de Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen zei woordvoerder Angela Bras gisteren al dat de Zeeuwse organisaties in de ouderenzorg 'hard aan het lobbyen zijn om dit onderscheid van tafel te krijgen'.

