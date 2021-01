Val kabinet was onvermijdelijk, zeggen Zeeuwse Kamerleden Schonis en Bosman

De Zeeuwse Tweede Kamerleden Rutger Schonis (links) en André Bosman (rechts) (foto: Omroep Zeeland)

Schonis is Kamerlid namens coalitiepartij D66 en hij ziet dit als de enige mogelijke uitkomst. "Als je dat rapport Ongekend onrecht leest, wat die mensen is aangedaan, al die gezinnen met die kinderen, dan is dit wel de enige conclusie die je kunt trekken. Een ander uitkomst lag dus niet meer in de lijn der verwachtingen."

'Niet een uitgemaakte zaak'

Toch lag het van tevoren volgens hem nog niet helemaal vast. "Het is wel aan het kabinet zelf geweest om deze afweging te maken, dus in zoverre was het nog wel een verrassing dat het niet een uitgemaakte zaak was in ieder geval", zei de politicus uit Middelburg vanmiddag in het radioprogramma Zeeland komt thuis.

Kamerlid Rutger Schonis van D66 over val van kabinet Rutte III

Zijn plaatsgenoot André Bosman van coalitiepartner VVD beaamt dat. "Als je het rapport leest raakt dat aan alle grondvesten van de rechtstaat, rechtsorde en politieke verantwoordelijkheid. en dan is er eigenlijk nog maar één conclusie. Dan kan je als kabinet niet anders dan je ontslag aanbieden", zei hij in Zeeland komt thuis.

Kamerlid Andre Bosman van de VVD over val van kabinet Rutte III

Beide Zeeuwse politici keren niet terug in de Tweede Kamer na de verkiezingen. Ze hadden allebei een ander slot voor ogen als het gaat om het beëindigen van hun tijd als Kamerlid. "Zeker gezien de reden waaróm het kabinet aftreedt, dat er blijkt uit zo'n verschrikkelijk rappoort dat de overheid hier langs alle kanten tekort is geschoten...", aldus Schonis.

Bosman is nu betrokken bij een onderzoek naar soortgelijke situaties waarbij de overheid steken laat vallen en de gedupeerden een tegemoetkoming krijgen, in vaktaal heet dat 'reparatie'. ""We onderzoeken nu of als mensen geraakt worden door slecht beleid, de reparatie sneller kan."

'Vereenvoudigen is eigenlijk niet mogelijk'

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zeker bij een lastige kwestie als de toeslagenaffaire. "Als je dan hoort dit systeem is zó complex, vereenvoudigen is eigenlijk niet mogelijk, dan hebben we nog wel een serieuze opdracht om te kijken of het niet anders kan en dat vraag wel wat meer dan alleen een kortetermijnoplossing."

In Zeeland zijn 109 mensen gedupeerd door de toeslagenaffaire, blijkt uit gegevens van de Belastingdienst. De meeste gedupeerden wonen in de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Tholen.

