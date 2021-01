Extra besmettelijke Britse coronavariant aangetroffen bij ziekenhuispersoneel Adrz in Goes

Coronatest wordt geanalyseerd in een testlab in het ADRZ (foto: Omroep Zeeland)

Het gebeurt volgens het ziekenhuis wel vaker dat medewerkers ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen besmet raken tijdens hun werkzaamheden, maar in dit geval raakten meerdere werknemers op dezelfde afdeling besmet. Daarom werd dat onderzoek een week geleden ingesteld.

Vier medewerkers hebben de Britse variant

Nu de resultaten zijn bekendgemaakt, blijkt dat vier medewerkers de Britse variant van het coronavirus hebben opgelopen. Die variant gaat waarschijnlijk al langer rond, maar werd voor het eerst in Engeland opgemerkt, daarom wordt het de Britse variant genoemd. In Engeland en Ierland zorgde deze besmettelijkere variant de afgelopen week voor rap oplopende aantallen besmettingen, ziek zorgpersoneel en overbelaste ziekenhuizen.

Omdat dit virus makkelijker over lijkt te springen van mens op mens, het zou volgens onderzoekers 40 tot 70 procent besmettelijker zijn, neemt het Adrz nu alle maatregelen nogmaals onder de loep.

Ook goed nieuws

"Het zet ons ertoe aan om alle maatregelen nogmaals onder de aandacht te brengen bij zowel medewerkers als onze patiënten en bezoekers. Waar het nodig is, scherpen we ze aan", zegt arts en voorzitter van het Crisisbureau van het Adrz Sjors van Lieshout. Hij heeft wel ook goed nieuws. "Gelukkig zijn onze collega's weer herstellende."

Iedereen die naar het ziekenhuis komt voor een consult, behandeling, onderzoek of afspraak, wordt opgeroepen om zonder begeleiding te komen. Daarnaast scherpt het ziekenhuis de controle bij binnenkomst aan. Van Lieshout drukt iedereen op het hart zich toch vooral aan de regels te houden: "Respecteer de regels van de lockdown, blijf thuis, bij klachten laat je testen, draag een mondmasker en houd vooral afstand."

Vervolgstappen

Adrz zegt er alles aan te doen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. Patiënten die een afspraak in het ziekenhuis hebben kunnen, met inachtneming van de regels, gewoon komen. De GGD Zeeland is op de hoogte van de uitbraak van deze variant bij het Adrz en onderzoekt of er verdere vervolgstappen nodig zijn. Of de Britse variant ook een rol speelt in de extreem hoge besmettingsaantallen in de nabijgelegen gemeente Reimerswaal is nog onbekend.

Vier ziekenhuismedewerkers van het Adrz raakten besmet met de Britse variant van het coronavirus (foto: Omroep Zeeland)

De Britse variant van het coronavirus Sars-cov-2, dat de ziekte Covid-19 veroorzaakt, heeft meerdere mutaties die het virus besmettelijker en daardoor ook gevaarlijker maken. Eerder werd deze variant al aangetroffen in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking in Gelderland en bleek het virus ook rond te waren in een verpleeghuis in Friesland.

'In maart dominant'

Demissionair minister De Jonge maakte deze week bekend dat de Britse variant nu 3 tot 5 procent van de besmettingen in ons land uitmaakt. En Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg waarschuwde dat deze besmettelijkere variant al in de tweede of derde week van maart het dominante virustype kan zijn in Nederland, met mogelijk grote gevolgen voor de piekbelasting van ziekenhuizen.

Naast de Britse variant waart ook een andere gemuteerde versie van het virus rond: de Zuid-Afrikaanse variant, ook hier vernoemd naar het land waar deze gemuteerde versie van het coronavirus voor het eerst werd aangetoond. In Nederland werd de Zuid-Afrikaanse variant anderhalve week geleden net buiten de provinciegrenzen voor het eerst gedetecteerd, in de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Volop aan het muteren

Deskundigen waarschuwen al langer dat het coronavirus volop aan het muteren is om zich beter aan te passen aan zijn nieuwe gastheer en dat dit zal leiden tot varianten die besmettelijker zijn en mogelijk in de toekomst tot varianten die immuunreactie door vaccinaties weten te omzeilen. Gevreesd wordt dat ondanks alle maatregelen deze en andere nieuwe varianten zullen zorgen voor oplopende aantallen besmettingen en dus ook zullen leiden tot meer sterfgevallen en langdurig zieken.

Kuipers maakt zich ook grote zorgen over of de zorg een dergelijke toename door met name de Britse variant wel aankan. "We weten dat de nieuwe variant vanaf eind november in Nederland is en zich sneller verspreidt. Als dat net zo snel gaat als in Engeland en Ierland, dan moeten we rekening houden met een piekbelasting die net zo hoog is als in de eerste golf", zei Kuipers hierover tegen de NOS.

Strenge lockdown

Kuipers pleit voor een strenge lockdown om rampscenario's zo veel mogelijk te voorkomen, en een avondklok is volgens hem daarbij wenselijk. Gericht mensen isoleren kan ook een mogelijkheid zijn. Ondertussen moeten zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen gevaccineerd worden. Dan blijft het aantal besmettingen laag genoeg, zodat ziekenhuizen het vol kunnen houden tot de lente en de zomer. "Dan voorkom je ontwrichting van de samenleving", aldus Kuipers.

Het warme weer in de late lente maakt het virus minder actief en leidt tot een daling van het aantal nieuwe gevallen, is de verwachting. De zomerperiode kan dan volgens Kuipers worden gebruikt om zo veel mogelijk mensen te vaccineren voor de volgende herfst en winter.

