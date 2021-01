Westerscheldetunnel ziet aantal passages met meer dan een miljoen dalen

Tolplein Westerscheldetunnel (foto: Cor Oudesluijs)

Afgelopen jaar maakten 6.567.366 verkeersdeelnemers gebruik van de Westerscheldetunnel. In 2019 waren dat er nog 7.746.571. In de jaren daarvoor groeide het aantal passages steeds en verbrak de tunnel record na record.

Thuiswerken

De eerste elf weken van 2020 verliepen nog normaal. Het dieptepunt lag in de eerste weken na 16 maart. Na de afgekondigde coronamaatregelen werd er in die weken veertig procent minder gebruik gemaakt van de tunnel. Thuiswerken zorgde voor minder verkeer op de weg. Ook in de weken daarna reden er minder mensen door de tolpoortjes.

Dat is bijvoorbeeld ook te zien in de afname van veelgebruikers. Dat zijn abonnees die vaker dan 150 keer per jaar door de Westerscheldetunnel rijden met een t-tag of m-tag en de helft van het standaardtarief betalen.

Corona zorgde overigens niet alleen voor een afname in het aantal passanten, ook waren er minder tolvrije dagen. Van de zes geplande dagen zijn er maar vier doorgegaan. In totaal hebben toch nog 71.181 voertuigen gebruik gemaakt van een gratis tunnelpassage.

Het jaar 2020 van de Westerscheldetunnel in cijfers Gemiddeld 17.944 passages per dag (vorig jaar nog 21.223)

Van de 6.567.366 passages werden 4.344.523 met een t-tag en m-tag betaald

Zondag 12 april was de rustigste dag met 4.343 passages

Donderdag is de drukste dag van de week, zondag de rustigste dag

Afgelopen jaar waren beide buizen 97,7 procent van de tijd volledig beschikbaar voor verkeer

De tunnel was1 keer afgesloten vanwege een spookrijder

In oktober was de oostbuis 10 minuten dicht omdat er suikerbieten van een vrachtwagen waren gevallen

Naast het coronavirus, had de Westerscheldetunnel nog een gebeurtenis om te betreuren. Op 5 juni gebeurde rond 17 uur een ernstig ongeluk in de westbuis van de tunnel waarbij drie auto's betrokken waren. Een 56-jarige vrouw kwam om het leven. Het was het eerste dodelijke ongeluk in de Westerscheldetunnel sinds 2006.

Honderd miljoenste passant

Toch waren er ook nog een paar kleine mijlpalen in 2020. De drukste dag was 20 februari met 26.353 passages. Vijf dagen later passeerde de honderd miljoenste klant de tolpoortjes.

Hoewel het personenverkeer flink daalde, bleven vrachtwagens gewoon rijden. Daardoor steeg het aandeel van het vrachtverkeer in de totale passages naar bijna tien procent. Een record. Donderdag 5 november was qua vrachtverkeer de drukste dag met 2.929 passages.

Ook vierde het kleine zusje van de Westerscheldetunnel, de Sluiskiltunnel, een jubileum. De tunnel was in mei 2020 vijf jaar open voor verkeer.

