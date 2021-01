Marinus Vreeke heeft de smaak te pakken

Muzikant en timmerman. De vraag is dan, wat was er eerst: de hamer of de gitaar?

"Nou, eigenlijk beide, ik ben op m'n twaalfde naar de ambachtsschool gegaan, ik was voorbestemd om timmerman te worden. dat was eigenlijk een donkere periode, want ik werd gepest en ik was bang voor die grote sterke jongens. Ik kreeg op m'n veertiende een gitaar van m'n vader, onder één voorwaarde, dat ik nooit in een café zou komen. En die belofte heb ik gehouden tot de dag van vandaag."

Wat is de achtergrond van je single Packing My Bag?

"Ik ben gescheiden, en ik dacht: stel dat het nou eens anders zou zijn gegaan? Ik dacht, ik maak gewoon een liedje, of het nou over mezelf gaat of niet, dat doet er niet toe, over een man die weggaat en besluit terug te gaan voor z'n dochter. Je pakt je koffer en je gaat terug."

En nu: smaakt het zingen en opnemen naar meer? Heb je al weer nieuwe plannen?

"Ja, want producer Peter Wessel voelt me zo goed aan. Als ik hem 20 jaar geleden had ontmoet, was ik misschien wel beroepsmuzikant geweest. Eerder hebben we twee instrumentale nummers opgenomen. Die staan op YouTube. Peter heeft Packing My Bag gemaakt tot wat het is. Die eindmix, het spettert er gewoon vanaf, al zeg ik het zelf."

Marinus Vreeke vertelt over de achtergrond van zijn single Packing My Bag