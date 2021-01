Routes Go-RUN-a groot succes en worden uitgebreid met halve en hele marathon

"De echte kilometervreters hebben aan ons gevraagd om langere routes", zegt Warrens namens de organisatie die al veel lopers op het door hen bedachte parcours heeft zien lopen. "We proberen met dit initiatief het wedstrijdgevoel terug te krijgen."

Prijsuitreiking

Maar hoe werkt het nu precies? In een aantal weken kan je als loper zo vaak mogelijk de route afleggen. Elke keer kan je je tijd insturen en als iedereen dat doet dan komt er aan het einde van de maand een klassement dat tussentijds wordt bijgehouden op de website. "Via Teams doen we dan een kleine prijsuitreiking en dan gaan we door naar de volgende routes", zegt Warrens.

In februari komt er een halve marathon en in april zelfs een hele marathon en dat allemaal op Zeeuws-Vlaamse wegen en paden. "We weten hier de leuke en mooie plekjes en die hopen we dan over te brengen op de lopers", vertelt Warrens enthousiast.

De organisatie van Go-RUN-a loopt ook zelf op de parcoursen (foto: Gino van den Broecke)

Mark Verhage uit Axel was de snelste in de eerste sessie van de oostelijke route en voert nu in de tweede sessie ook het klassement aan. Hij kan niet wachten op de volgende langere routes. "Ik mag niks weten van de organisatie dus voor mij wordt het ook een verrassing", zegt Verhage. "Ik ben benieuwd naar de plekken die nu weer worden bedacht."

Audrey Verassel uit Hulst doet niet per se voor het wedstrijdelement mee. "Als loper heb je toch altijd een doel nodig om naar uit te kijken", legt ze uit. "Maar deze routes zijn vooral leuk omdat het weer eens wat anders is dan je eigen rondje die je loopt. Zo kom je nog eens ergens."

Matthieu Warrens van de organisatie legt uit waarom er nieuwe routes komen