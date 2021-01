Een nieuw avontuur mét ambities: Gert-Jan van Leiden hoofdtrainer bij FC Dauwendaele

Van Leiden (31) rolde min of meer al tijdens zijn voetbalcarrière het trainersvak in. "Toen ik bij ADO'20 in Heemskerk speelde, heb ik mijn diploma UEFA B gehaald. Toen ben ik er wel over gaan nadenken." Ook was hij assistent-trainer in het jeugdvoetbal bij JVOZ en Sparta Rotterdam. Nu is hij ook trainer bij de voetbalschool Skills & Control.

Mooi moment

Van Leiden heeft voor zichzelf wel een route uitgestippeld. "Ik wil ook het UEFA A diploma halen, maar dan moet je wel twee jaar ervaring hebben als hoofdtrainer." Daarom denkt hij dat het nu een mooi moment is om te beginnen.

"Ik heb vorig jaar ook al eens een gesprek gehad met een andere club. Toen kwam het niet zo goed uit met de voetbalschool. Ik zou ook naar Amerika gaan en dat was niet te combineren. Door corona zijn de plannen nu gewijzigd."

Gert-Jan van Leiden is ook trainer bij de voetbalschool Skills & Control (foto: Omroep Zeeland)

Van Leiden volgt komende zomer bij FC Dauwendaele Rene de Nooijer op, die na vier seizoenen vertrekt. "Nu past het wel. Het is vertrouwd terrein. Ik ben hier als vijf- zesjarig jongetje begonnen."

Het trainersavontuur begint voor Van Leiden in de 3e klasse A van het zaterdagvoetbal. "Dat is een prima niveau voor mij om te beginnen en ik heb wel de ambitie om met FC Dauwendaele een stapje te maken. Dat zou mooi zijn."

Als voetballer begon Van Leiden ook in de derde klasse. Stapsgewijs haalde hij de top van het Zeeuwse amateurvoetbal. "Zo'n zelfde route als trainer zou niet verkeerd zijn. Ik zal over twee jaar niet in de Tweede Divisie werkzaam zijn. Als voetballer heb ik het ook stapsgewijs gedaan. Het is goed om dat rustig op te bouwen."