Opnieuw uitbreiding bij Delta Farms in Kats: negen nieuwe kweekvijvers voor zagers

Volgens Bart van Helden, bedrijfsleider bij Delta Farms, is de uitbreiding hard nodig. "We kunnen de vraag nauwelijks bijbenen", zegt hij. "We verkopen de wormen over de hele wereld en de vraag blijft maar toenemen. Dat is prachtig, maar betekent wel dat we weer uit moeten breiden."

Op dit moment wordt gewerkt aan negen nieuwe kweekvijvers. "Daarmee komt het totaal op achtentwintig", zegt Van Helden. "We gaan er vanuit dat dit voorlopig voldoende is. Ondertussen geeft het ons ook de ruimte om het kweken van de wormen verder te vervolmaken."

Nageslacht voor garnalen

De wormen van Delta Farms worden gebruikt als voer voor garnalen. "En dan specifiek voor garnalen die gaan paren", zegt Van Helden. "Er is steeds meer vraag naar levende wormen als voer voor die garnalen, omdat de kans op nageslacht daarmee wel tot twee keer toe groter wordt." Bovendien zijn er in de landen waar de garnalen worden gekweekt ziektes waardoor de kwekers de daar aanwezige wormen niet kunnen gebruiken. Bij het kweekproces in Kats is dat niet het geval.

Vorig jaar ook al uitgebreid

De zagerkwekerij bij Kats heeft begin vorig jaar ook al flink uitgebreid, toen van vijftien naar negentien vijvers. De zagers worden gekweekt in langwerpige bakken van 450 meter lang. In de bakken ligt een laag zand en daarop staat zestig centimeter water. Met een speciale machine worden de wormen geoogst. De wormen worden geëxporteerd naar zestig landen, veelal ter hoogte van de evenaar,

