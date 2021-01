'Het was een supermooie ervaring om Champions League te spelen'

Bouzambou in actie in de Futsal Champions League (foto: Lars Skaug)

Hoe kijk je terug op die Champions League-wedstrijd daar in Madrid?

"We hebben een hele goede wedstrijd gespeeld tegen de nummer een van de wereld eigenlijk. Inter Movistar is ook meervoudig Champions League-winnaar en we wisten vooraf dat het een hele pittige wedstrijd zou worden. Uiteindelijk hebben we een goede wedstrijd gespeeld waarin we af en toe wat ongelukkig waren. Na vier minuten kreeg onze eerste keeper een rode kaart en dat was best een mentale dreun. Daarna hebben we ons goed herpakt en nog best wat kansen gecreëerd, maar ze liepen toch uit naar 6-2."

Merkte je dat het een topclub was?

"Aan alles. Alleen al het moment dat je de zaal binnenkomt. Het was een supergrote zaal en alles was top georganiseerd. Dan zie je vervolgens de namen van de spelers voorbij komen die je normaal alleen van televisie kent. In het veld lag het tempo ook zo hoog en dan merk je wel dat je tegen de beste spelers van de wereld aan het spelen bent."

Kan je zo'n nederlaag dan al snel vergeten?

"Nu een dag daarna op zich wel, maar gisteren na de wedstrijd waren we allemaal erg teleurgesteld. Dat kwam gewoon omdat we het idee hadden dat er echt iets te halen was. Als je de dag daarna gaat evalueren, dan kan je wel trots zijn op jezelf en wat je hebt laten zien. We hebben ook gewoon een goede wedstrijd gespeeld."

Hoe kijk jij terug op deze Champions League-campagne?

"Een supermooie ervaring. Nog nooit Champions League gespeeld. Wel in Azië, maar niet hier in Europa. In de vorige ronde in Noorwegen hebben we een hele goede wedstrijd gespeeld. Nu dan tegen Inter Movistar een supermooie ervaring die ik weer op mijn CV kan zetten."

Nu is het volgens mij weer even wachten voordat je kan spelen, toch?

"Ja, het is nog allemaal heel onduidelijk. 9 februari weten we welke van de twee scenario's er wordt gevolgd. Hopelijk kunnen we de competitie weer hervatten. Als ik realistisch ben, denk ik dat die kans heel erg klein is."