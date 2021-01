Chauffeur Julian (24) promoot Zeeland vanuit zijn geliefde lijnbus

De vader en broer van Julian zijn vrachtwagenchauffeur. "Maar ik riep zelf altijd al dat ik buschauffeur wilde worden. Ik heb ICT gestudeerd, maar dat beviel niet." Zijn liefde voor zijn werk is duidelijk terug te zien zijn foto's. "Er is een hele wereld van mensen die foto's maken van bussen en die het leuk vinden om dat soort accounts te volgen. Er zijn ook accounts met foto's van treinen en trams."

Alleen foto's zonder passagiers

"Ik maak alleen foto's voor of na mijn dienst, of als er geen passagiers in mijn bus zitten", vertelt Julian. "Een half jaar geleden was ik uitzendkracht, toen reed ik door heel Zeeland. Nu rij ik voornamelijk op het eiland Tholen." Toch maakt de jonge buschauffeur zich geen zorgen over een tekort aan pittoreske fotolocaties. "Er zijn genoeg mooie plekjes hier!"

Buschauffeur en Instagrammer Julian Brokx (foto: Omroep Zeeland)

Julian krijgt veel positieve reacties. "Mijn vrienden vinden het leuk en volgen mijn account. Ik spreek via Instagram ook veel met collega's uit de rest van Nederland. Het is leuk dat je op die manier een band met die mensen opbouwt."

Een ritje meerijden

Sommige volgers vinden Julians foto's zo leuk dat ze persoonlijk met hem mee willen rijden in zijn bus. "Laatst reed een jongen van een jaar of 17 een hele dag met me mee. Hij nam hij een dagkaartje. Ook zijn er weleens een paar mensen uit Groningen geweest die een dienst meerijden. "