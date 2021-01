Goedemorgen! Besmettingen, Hrieps en zagers

Bijna alle patiënten van een afdeling ouderenpsychiatrie van Emergis in Kloetinge zijn besmet met corona. Van de 23 patiënten op de afdeling zijn er twintig positief getest. Deze patiënten hebben vooralsnog milde tot geen klachten, één patiënt is wel erg ziek. Acht medewerkers zijn ook positief. De afdeling is in quarantaine. De GGD gaat na of onderzoek naar de Britse variant van het coronavirus nodig is.

Ook bij ziekenhuis Adrz in Goes zijn besmettingen. Tachtig medewerkers werden getest, waarvan tien corona bleken te hebben. Van die tien zijn er vier besmet met de Britse variant. Arts op de Spoedeisende Hulp Sjors van Lieshout roept Zeeuwen met nadruk op om de regels na te leven.

Hrieps wordt dit jaar uitgesteld (foto: Omroep Zeeland)

Het festival Hrieps in Grijpskerke wordt dit jaar uitgesteld. Door de coronacrisis komt de geplande datum in mei te vroeg. Het festival is nu verplaatst naar 18 september. De geboekte artiesten zullen dan ook gewoon optreden. Het gaat om Snollebollekes, Mooi Wark, The Dirty Daddies en Surrender. Andere optredens worden als dat kan ook verplaatst. De gekochte kaarten blijven geldig voor de nieuwe datum.

Bezoekers reageren over het algemeen begripvol op de Facebookpagina van het festival. "Was te verwachten", schrijft iemand. En een andere reactie: "Helaas, het is niet anders dan nog maar ff wat langer wachten geduld is een schone zaak."

De aanleg van nieuwe kweekvijvers voor wormen bij Delta Farms in Kats. (foto: Omroep Zeeland)

Zagerkwekerij Delta Farms in Kats is opnieuw aan het uitbreiden. Op het perceel aan de Oosterschelde, onderaan de Zeelandbrug, komen negen nieuwe kweekvijvers. Het bedrijf groeit vanwege de toenemende vraag naar de door hen gekweekte wormen. Vorig jaar werden er al vier kweekvijvers bij gebouwd, maar dat is niet meer voldoende.

Fotograferende buschauffeur

De 24-jarige buschauffeur Julian Brokx ' uit Bruinisse deelt via Instagram foto's van zijn ritten door de provincie. Hiermee wil de buschauffeur de provincie promoten. Julian krijgt veel positieve reacties. Sommige volgers vinden Julians foto's zo leuk dat ze persoonlijk met hem mee willen rijden in zijn bus.

Wilg in 's Heerenhoek (foto: Astrid Wiessner Hoog, 's Heerenhoek)

Het weer

Het blijft overwegend droog met af en toe zon, maar in de loop van de middag krijgen we meer wolken. Het wordt maximaal 6 graden, bij een vrij krachtige zuidwester. Vannacht gaat het flink regenen.