Zeehond op de weg laat zich niet zomaar verjagen door politie

Met het verkeerde been uit bed gestapt op Blue Monday? Dat kunnen we over deze zeehond niet zeggen, maar hij (of zij) had er gisteravond in ieder geval flink de pee in. Het dier zat bij de spuisluis in de Brouwersdam op de weg. De politie moest eraan te pas komen om het dier weg te krijgen en dat ging niet zonder slag of stoot.