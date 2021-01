Extra korting voor Zeeuwen om woning energiezuinig te maken

Het Nationaal Warmtefonds bestaat sinds 2014 en is in het leven geroepen om het huiseigenaren makkelijker te maken om energiebesparende maatregelen te nemen. Het fonds biedt leningen aan tegen gunstige voorwaarden. Voor particulieren geldt een rentetarief van 1,9 procent en voor een Vereniging van Eigenaren (VvE) is dat 2,7 procent. Doordat de Provincie Zeeland nu ook een financiële bijdrage geeft, kunnen Zeeuwen nog een half procent onder dat tarief lenen.

Een paar voorwaarden

Volgens Fiona Hamberg van het Warmtefonds is het erg aantrekkelijk om via de stichting je huis energiezuiniger te maken. Om voor een energiebespaarlening in aanmerking te komen moet je als eigenaar wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Er wordt bijvoorbeeld getoetst of je de maandlasten kunt betalen. Daarnaast moeten de aanpassingen voldoen aan bepaalde energiewaarden.

Met het geld dat je leent kun je iets moois met je huis doen, zodat je comfortabel kan wonen. " Fiona Hamberg, Nationaal Warmtefonds Nederland

Claudia en Marcel van de Ketterij uit Vlissingen sloten als eerste een 'Zeeuwse' lening af. Ze kochten vorig jaar een woning waar nog wel het één en ander aan moest gebeuren qua verduurzaming. Via internet kwamen ze uit bij het Nationaal Warmtefonds en toen ze hoorden dat de provincie een extra subsidie gaf, was de keuze niet erg moeilijk. Claudia van de Ketterij: "Ook het feit dat we zelf konden bepalen in hoeveel jaar we de lening afbetalen, vind ik erg prettig. En mochten we tussentijds extra willen aflossen is dat ook geen probleem."

Hypotheek

Een ander voordeel is volgens Hamberg dat de lening niet op je woning rust. "Je gebruikt het geld dat je leent om iets moois met je woning te gaan doen. Maar het is niet zo dat er een hypothecair recht bij komt. Je hoeft dus niet naar de notaris en je hebt geen afsluitkosten. Het is echt een laagdrempelige manier van financieren, omdat wij als Warmtefonds alleen die maatregelen financieren. Wij voeren dus ook alleen de bestedingscontrole uit."

Muurisolatie behoort tot één van de mogelijkheden (foto: Nationaal Warmtefonds)

Het uiteindelijke doel van het Nationaal Warmtefonds is om zoveel mogelijk woningen te verduurzamen, zodat er minder energie nodig is om comfortabel te kunnen wonen. "Hierdoor leveren we een positieve bijdrage aan het milieu en de CO2-uitstoot. Nederland moet een keer van dat aardgas af en met deze energiebespaarlening kun je nu al allerlei maatregelen treffen, zodat je op termijn makkelijker kan overstappen op een andere vorm van energie."

700.000 euro

De provincie heeft in totaal 700.000 euro vrijgemaakt om de leningen nog aantrekkelijker te maken voor Zeeuwse huiseigenaren en VvE'ss. Volgens gedeputeerde Dick van der Velde is dit het moment om je woning te verduurzamen. "Wij hebben met elkaar afgesproken dat we in 2030 komen tot een behoorlijke reductie van de CO2-uitstoot. Dat moet plaatsvinden op allerlei fronten, dus ook bij het energiezuiniger maken van woningen. En die extra compensatie is een middel om dit doel te bereiken."

Zonnepanelen behoren tot één van de mogelijkheden (foto: Nationaal Warmtefonds)

Volgens Van de Velde blijft het voorlopig wel bij deze bijdrage vanuit de provincie. "We hebben besloten om in eerste instantie zeven ton beschikbaar te stellen. Mocht het zo zijn dat er veel gebruik wordt gemaakt van deze extra compensatie en dat het geld op is, dan gaan we kijken of het interessant is om nogmaals zo'n bedrag vrij te maken. Maar voor nu blijft het bij dit geld."

Landelijke subsidieregeling

Naast de extra compensatie vanuit de provincie kunnen huiseigenaren ook gebruik maken van een landelijke subsidieregeling die de rijksoverheid in het leven heeft geroepen om woningen te verduurzamen. "Twee vliegen in één klap", aldus Hamberg. "Bij deze regeling kun je zo'n 15 tot 20 procent van je investering terugkrijgen. Dat is mooi meegenomen, want je hoeft dan nog maar voor het overige deel een lening af te sluiten."