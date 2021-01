Hrieps-organisator: 'Ik lig al twee jaar met m'n ogen naar boven te kijken als ik in bed lig'

Hugo Kramer van Hrieps (foto: Omroep Zeeland)

"Als je je kinderen nog niet naar school kan brengen, dan is een festival in mei niet reëel", zegt Kramer. "Zolang er geen zicht op lege ziekenhuizen is, is dat moeilijk." Daarom heeft de organisatie de knoop nu al doorgehakt.

'Hrieps is zeker niet kapot te krijgen'

De organisatie kreeg na het bekendmaken van het verplaatsen van het festival veel begripvolle reacties. "Jullie zijn kanjers en Hrieps is zeker niet kapot te krijgen. Hopelijk september met zijn allen weer genieten van de Zeeuwse lucht", reageert iemand op Facebook. Een ander: "Helaas, het is niet anders. Dan nog maar ff wat langer wachten. Geduld is een schone zaak."

'Het is een verschrikkelijk drama'

Natuurlijk zag de organisatie het verplaatsen van het festival aankomen. Op 1 januari maakte de organisatie de alternatieve datum in september al bekend. Toch doet het pijn.

"We zijn natuurlijk in 2019 beroofd. Ik lig al twee jaar met m'n ogen naar boven te kijken als ik op m'n bed ligt", zegt Kramer. "Hoe moet het allemaal opgelost worden? Het is een verschrikkelijk drama."

Beroving Hrieps Nét na het einde van de 25e editie van muziekfestival Hrieps op 2 mei 2019 werd de dagopbrengst van het festival gestolen. Rond kwart over 3 's nachts drongen drie gemaskerde mannen het ouderlijk huis van organisator Hugo Kramer in Grijpskerke binnen en namen ze de contante opbrengst mee. Er zijn in totaal acht verdachten in het vizier in de zaak Hrieps. Nog altijd zit er weinig schot in de rechtszaak. De rechtbank hoopt dat de inhoudelijke behandeling in de eerste helft van 2021 kan plaatsvinden.

Maar bij de pakken neerzitten is er niet bij: "We zijn tamelijk gedreven om het evenement door te zetten en zetten alles op alles om dat voor elkaar te krijgen." De nieuwe datum van Hrieps is nu 18 september. Het festival werd eerder al verplaatst van mei 2020 naar september 2020 naar 8 mei 2021.

