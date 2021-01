Hoe buurtsportcoach Wilbert kinderen in Grijpskerke weer in beweging krijgt

Bijvoorbeeld in Grijpskerke waar iedere dinsdag en donderdag op het schoolplein van basisschool De Bergpadschool diverse sporten en spelletjes worden aangeboden. "Ik vind het superleuk!", vertelt Jordi. "Soms verveel ik me, maar dit is helemaal top."

"Ik doe mee omdat ik het fijn vind om buiten te zijn", zegt Laura. "En omdat ik mijn klasgenootjes weer eens kan zien." Marijn geniet er ook van. Hij houdt van voetbal. "Ik verveel me al sinds het begin van de lockdown. Ik hou van lekker buitenspelen, lekker druk bezig zijn."

Snel schakelen

Wilbert Koole uit Oostkapelle is een van de buurtsportcoaches in de gemeente. Normaal is hij ook gymleraar op De Bergpadschool. "Ik kan nu geen les geven, maar de gemeente heeft snel geschakeld, samen met de Stichting Welzijn Veere. We mogen het schoolplein gebruiken om extra activiteiten aan te bieden. Je ziet het: de kinderen zijn enthousiast."

Er zijn zo'n 25 kinderen aanwezig, verdeeld over twee groepen. De kinderen mogen basketballen op het pleintje en er is een voetbalkooi. Ook staan er andere balspelletjes op het programma.

Ook in andere Zeeuwse gemeenten worden sportactiviteiten aangeboden voor kinderen. In de gemeente Veere zijn de activiteiten onlangs weer opgestart, speciaal vanwege de nieuwe lockdown.

Ook krijgen ouders via email beweegtips aangeboden voor kinderen. Volgens Koole is dat belangrijk, zeker in kernen waar geen sportvereniging is. "Bewegen is altijd belangrijk. Voor hun lichamelijke ontwikkeling en voor hun sociale ontwikkeling. De leerprestaties gaan omhoog op school als ze meer bewegen."

Bewegingsachterstand

Uit landelijk onderzoek blijkt dat een op de vier kinderen een bewegingsachterstand heeft. In de gemeente Veere ligt dat aantal iets lager volgens Koole. "Hier is het een op vijf, maar dat is nog veel. Die achterstanden zullen we met z'n allen moeten wegwerken. Met de scholen, de sportclubs en de ouders."

De activiteiten worden aangeboden totdat de scholen weer opengaan. "Komen jullie volgende keer weer?", zo sluit Koole de sportmiddag af. "En denk eraan! Thuis ook blijven bewegen!"