GGD doet extra onderzoek naar Britse variant

Rijk: "De uitkomsten van dat onderzoek zijn natuurlijk heel erg terug te leiden naar een persoon, dus daar kunnen we niets over zeggen. De gegevens verzamelen we zodat we de binnenkomst van de variant in kaart kunnen brengen. "

Dat wordt door alle GGD's gedaan waar een Britse variant is gevonden. Al die gegevens worden gebundeld en als input voor landelijk beleid gebruikt.

'Viel te verwachten'

Verder zegt Rijk dat de GGD Zeeland niet is geschrokken van het opduiken van de Britse variant van het virus, dat een stuk besmettelijker is dan het 'gewone' coronavirus. "Omdat je verspreid over Nederland diverse 'plukjes' van de Britse variant ziet verschijnen, lag het in de lijn der verwachting dat dit ook in Zeeland zou gebeuren. We schrikken er dus niet van, al is het natuurlijk wel zorgelijk. Bij de positieve gevallen in het Adrz is al regulier bron- en contactonderzoek gedaan. Wat de GGD nu extra heeft gedaan is dat aanvullend bron onderzoek."

Afgelopen weekend werd bekend dat vier medewerkers van het Adrz besmet zijn geraakt met de Britse variant. Die variant gaat waarschijnlijk al langer rond, maar werd voor het eerst in Engeland opgemerkt, daarom wordt het de Britse variant genoemd.

Omdat dit virus makkelijker over lijkt te springen van mens op mens, het zou volgens onderzoekers 40 tot 70 procent besmettelijker zijn, neemt het Adrz maatregelen.

'Kom alleen'

Iedereen die naar het ziekenhuis komt voor een consult, behandeling, onderzoek of afspraak, wordt opgeroepen om zonder begeleiding te komen. Daarnaast scherpt het ziekenhuis de controle bij binnenkomst aan. Het Adrz drukt iedereen op het hart zich vooral aan de regels te houden: "Respecteer de regels van de lockdown, blijf thuis, bij klachten laat je testen, draag een mondmasker en houd vooral afstand."

Emergis

Afgelopen weekend werd ook bekend dat een deel van Emergis zwaar getroffen is door het coronavirus Bijna alle patiënten van een afdeling ouderenpsychiatrie in Kloetinge zijn besmet met corona. Van de 23 patiënten op de afdeling zijn er twintig positief getest. Deze patiënten hebben vooralsnog milde tot geen klachten, één patiënt is wel erg ziek. Acht medewerkers zijn ook positief.

Of het hier gaat om de Britse variant, is nog niet bekend.

