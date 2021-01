Personeel voedingsmiddelenbedrijf Cargill in staking om nieuwe cao

(foto: Omroep Zeeland)

Volgens de vakbond FNV hebben de werkgevers niet voldaan aan de eisen die namens de medewerkers zijn voorgelegd. Die eisen bedragen onder andere 5% loonsverhoging met een looptijd van een jaar en aanvulling op het inkomen tot 100% bij gebruikmaking van aanvullend geboorte- of adoptieverlof.

Cargill bood de werknemers een loonsverhoging van 3,5% met een looptijd van 18 maanden, wat neerkomt op een gemiddelde stijging van 2,3% per jaar. Dat is 'volstrekt onvoldoende', aldus Jos Hendriks, FNV-bestuurder Voedingsindustrie. Leden van de vakbonden FNV en CNV hebben hun werk neergelegd. Het gaat om zo'n 600 medewerkers.

Misbruik coronapandemie

Volgens de vakbond maakt het Amerikaanse familiebedrijf misbruik van de coronapandemie door te claimen dat er gebrek aan financiële ruimte is om aan de eisen voor de nieuwe cao te voldoen, terwijl het over boekjaar 2019/2020 een winst van 3,5 miljard dollar binnenhaalde: een van de hoogste winsten ooit.

Hendriks: "De werkgever schijnt haar medewerkers niet serieus te nemen. We zijn er klaar mee." Volgens Hendriks is de staking in principe voor onbepaalde tijd.

Tweede staking in drie jaar

In 2016 was er ook al onenigheid over de cao. Ook toen gingen de medewerkers van de fabriek in Sas van Gent in staking. Toen kwamen de vakbonden en Cargill na drie dagen tot een akkoord over een nieuwe cao.

Cargill verwerkt onder meer ingrediënten voor de voedingsindustrie, zoals granen, plantaardige olie en andere grondstoffen.

