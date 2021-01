Politie doorzoekt woning en winkel van vermiste Ichelle in Oostburg

Hoewel de politie geen nieuwe aanknopingspunten heeft, wordt rekening gehouden met diverse scenario's. Een vrijwillige verdwijning, maar ook een misdrijf wordt niet uitgesloten. Specialisten van de politie en Nederlands Forensisch Instituut hebben daarom uitgebreid onderzoek in de woning aan de Vaartstraat en het bedrijf aan de Burgemeester Erasmusstraat in Oostburg. Daar heeft ze een kledingherstelwinkeltje en atelier genaamd Pins&Needles. De resultaten van het onderzoek zijn nog niet bekend.

Ichelle van de Velde is 29 jaar, heeft een winkeltje in Oostburg en werd voor het laatst gezien op maandag 14 december. Woensdag 16 december was er nog kort telefonisch contact. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. De afgelopen week is er meerdere malen in en rondom Oostburg gezocht. Even was er hoop dat ze in Spanje was gezien, maar dat bleek niet zo te zijn.